30. Dezember 2017, 12:36 Uhr Übersicht Das sind die wichtigsten Wahlen 2018









Feedback

Von Ungarn bis zu den USA, von Bayern bis Russland: Übersicht über entscheidende Urnengänge im kommenden Jahr.











Von Lisa Schnell , Cathrin Kahlweit , Julian Hans , Thorsten Denkler , Stefan Ulrich , Oliver Das Gupta

Wahlen in Deutschland

Auf Bundesebene hat sich nach der Bundestagswahl 2017 noch keine Koalition gefunden, dabei stehen im kommenden Jahr in zwei Bundesländern Wahlen an.

Landtagswahl in Bayern (September-Oktober)

Wann 2018 in Bayern gewählt wird, ist noch nicht raus. Möglichst spät im Herbst, heißt es aus der CSU, damit sie ein bisschen mehr Zeit hat. Wohl noch nie war es für sie so schwer, ihre absolute Mehrheit zu verteidigen. Rechts der Mitte hat sie mit der AfD, den Freien Wählern und der FDP gleich drei Konkurrenten. Ziehen sie alle in den Landtag ein, rückt die absolute Mehrheit mit sechs Parteien schon rechnerisch in weite Ferne.

Drunter macht es die CSU eigentlich nicht in Bayern. Aus ihrer Alleinherrschaft leiten die Christsozialen die Formel ab: CSU = Bayern. Und den Anspruch, nur sie könnten die Interessen des Freistaats in Berlin und dem Rest der Welt vertreten. Wer die absolute Mehrheit verliert, verspielt auch den Rückhalt in der Partei.

Dieses Risiko trägt dieses Mal Noch-Finanzminister Markus Söder. Im ersten Quartal 2018 soll sich sein Lebenstraum erfüllen, endlich Ministerpräsident zu werden. Horst Seehofer wird das Amt an ihn abgeben und selbst nur mehr Parteichef bleiben. Die Doppelspitze birgt für die Wahl Risiken. Auf dem Nürnberger Parteitag im Dezember trugen Seehofer und Söder zwar ein Harmonieschauspiel vor. Es kann aber kaum darüber hinwegtäuschen, dass sie jahrelang nur durch ihre Abneigung verbunden waren. Wie erfolgreich die CSU den Wahlkampf absolviert, hängt auch von ihrer Disziplin ab.

Söder und Seehofer haben eine klare Arbeitsteilung beschlossen: Seehofer kämpft für CSU-Interessen an der Berliner Front, Söder macht Wahlkampf in Bayern. Auf der Klausurtagung der Landtagsfraktion in Banz Mitte Januar will er seine Ideen für den Wahlkampf vorstellen. Heimat wird wohl ein Thema sein, genau wie die Wohnungsnot in bayerischen Städten, der Ausgleich zwischen Stadt und Land und die Begrenzung von Zuwanderung. In der Asylpolitik scheint Söder einen schärferen Ton wählen zu wollen, um die AfD klein zu halten. Zumindest klang er so in seiner Bewerbungsrede als Spitzenkandidat.

Söder ist dafür bekannt, zu polarisieren. Die Opposition erhofft sich davon eine bessere Abgrenzung und damit einen Vorteil. Allerdings erhebt sie von den Freien Wählern bis zu den Grünen den Anspruch, in Bayern zu regieren. Das ginge nur mit der CSU, die man im Wahlkampf hart bekämpfen möchte.

Oliver Das Gupta

Landtagswahl in Hessen (September-Oktober)

Zweimal gab es nach Landtagswahlen ein Koalitionsnovum im Bundesland im Herzen der Republik: 1985 wurde die erste rot-grüne Regierung vereidigt. 2013 gingen CDU und Grüne erstmals in einem Flächenland zusammen.

Schwarz-Grün in Hessen war vorher schwer denkbar, schließlich hatten sich Vertreter beider Parteien über Jahrzehnte harscher als anderswo gestritten, üble Schmähungen inklusive. Am Ende der Legislaturperiode kann das Experiment als geglückt angesehen werden: Die ökokonservative Regierung arbeitet geräuscharm, CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier und sein grüner Vize Tarek Al-Wazir duzen sich und haben sogar ein bislang unveröffentlichtes Buch geschrieben. Der Titel lautet: "So geht Schwarz-Grün", die Vorankündigung versprach "ein eindrucksvolles Erfolgsrezept für eine 'Effizienz-Koalition'". Die Anleitung zur Geburtshilfe für Schwarz-Grün im Bund wurde kurz vor der Bundestagswahl auf Eis gelegt.

In den Landtagswahlkampf starten Schwarze und Grüne ohne Aussage, wobei Bouffier betont, dass je nach Wahlergebnis nichts gegen eine Fortsetzung des Bündnisses spräche. Dagegen spricht das Ergebnis der Bundestagswahl, bei der die CDU auf knapp 30 Prozent geschrumpft ist und Grüne wie FDP und bislang außerparlamentarische AfD auf Werte um zehn Prozent kamen.

Sollten bei der Landtagswahl im Herbst ähnliche Werte herauskommen, könnte Bouffier mit der SPD und ihrem Frontmann Thorsten Schäfer-Gümbel koalieren. Oder er versucht, FDP und Grüne zu Jamaika in Wiesbaden zu bewegen - auch das wäre ein Novum in einem Flächenland.

Oliver Das Gupta