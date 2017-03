29. März 2017, 17:44 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige









Feedback

Anzeige

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Matthias Fiedler

SZ Espresso kostenlos abonnieren Als Push-Mitteilung Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends als Push-Mitteilung in der SZ.de-App. Jetzt App laden und abonnieren.

Per Newsletter Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per E-Mail. Jetzt kostenlos Newsletter bestellen.

Per WhatsApp, Telegram oder Insta Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per Messenger auf Ihrem Smartphone. Jetzt kostenlos bestellen.

Der Tag kompakt

Briten melden Brexit in Brüssel an. Damit ist der Austritt aus der Europäischen Union offiziell eingeleitet. Ratspräsident Tusk kündigt "Schadensbegrenzung" an. In ihrer Brexit-Rede vor dem Unterhaus beschwört Premierministerin May eine positive Zukunft für das Vereinigte Königreich, schreibt Dominik Fürst.

EXKLUSIV Türkischer Geheimdienst interessierte sich offenbar auch für Michelle Müntefering. Die SPD-Abgeordnete steht auf der Liste der angeblichen Staatsfeinde der Türkei, weil sie "gute Beziehungen" zur Gülen-Bewegung haben soll. Müntefering ist seit Jahren Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und Vorsitzende der Deutsch-Türkischen Parlamentariergruppe. Von Hans Leyendecker und Georg Mascolo

Gericht stärkt den Mieterschutz beim Eigenbedarf. Wenn der Vermieter die Wohnung nach der Kündigung doch nicht selbst nutzt, braucht er eine gute Erklärung - sonst muss er Schadenersatz zahlen, urteilt der Bundesgerichtshof. Zu den Details

Anzeige

S&K-Chefs müssen ins Gefängnis. Die Gründer des Immobilienunternehmens sind wegen Untreue zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Zwei Mittäter müssen ebenfalls hinter Gitter. S&K soll etwa 11 000 Anleger um 240 Millionen Euro geprellt haben. Die Einzelheiten

Bob Dylan nimmt Literaturnobelpreis nun doch persönlich entgegen. Der US-Sänger werde am Wochenende die Medaille und die Urkunde bei der Jury in Stockholm abholen, sagte die Chefin der Schwedischen Akademie. Die Übergabe werde allerdings unter Ausschluss der Medien stattfinden. Mehr Informationen

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Forscher finden den bislang größten Dino-Fußabdruck. Forscher haben in Australien tausende Fußspuren von Dinosauriern gefunden. Darunter befindet sich ein 1,7 Meter langer Abdruck. Von Ali Vahid Roodsari

"Ich sehe Schnittmengen zwischen Trump und Hitler." 2016 erschien eine kritische Edition von Hitlers "Mein Kampf". Das Buch schoss auf die Spiegel-Bestsellerliste und überraschte damit seinen Herausgeber Christian Hartmann. Wir haben mit Hartmann über den unerwarteten Erfolg gesprochen. Interview von Till Krause

Opiumsüchtige Papageien plündern Schlafmohnfelder. Indische Bauern klagen über eine Papageienplage. Doch auch Antilopen haben die Wirkung des Opiums längst entdeckt. Zum Text

SZ-Leser diskutieren

Trumps Klimapolitik - eine Gefahr für die Welt? "Natürlich", findet Merkwuerden911. "Genau wegen dieser Nicht-Klima-Politik sind Millionen Menschen von Armut und Hungertod bedroht." Auch eroland hält Trumps Kurs für einen "herben Rückschlag für Umwelt und Klima". Er befürchtet einen Dominoeffekt - Länder wie China könnten nachziehen. Zudem drohe "die Verschärfung des Konflikts des reichen Nordens mit dem armen Süden, womit Nährboden für Krieg, Bürgerkrieg und Terror geschaffen wird". Diskutieren Sie mit uns.