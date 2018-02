18. Februar 2018, 09:48 Uhr Münchner Sicherheitskonferenz Polens Regierungschef spricht von "jüdischen Tätern" und erzürnt Netanjahu

Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz spricht Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki von "jüdischen Tätern".

Israels Ministerpräsident nennt die Aussagen "empörend" und kündigt Redebedarf an.

Seit Polen kürzlich das umstrittene Holocaust-Gesetz verabschiedet hat, ist die Beziehung zu Israel angespannt.

Der diplomatische Konflikt zwischen Polen und Israel spitzt sich zu. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu ist "empört" über seinen polnischen Amtskollegen. Mateusz Morawiecki hatte am Rande der Sicherheitskonferenz in München von "jüdischen Tätern" gesprochen.

Polens neues "Holocaust-Gesetz" stellt es unter Strafe, das polnische Volk oder den polnischen Staat für Nazi-Verbrechen während des Dritten Reichs mitverantwortlich zu machen. Ein israelischer Journalist hatte Morawiecki am Samstag in München gefragt, ob er nun in Polen als kriminell angesehen würde. Schließlich habe er berichtet, dass polnische Nachbarn einst seine jüdische Familie bei der Gestapo verraten hätten.

"Natürlich wird es nicht strafbar sein, nicht als kriminell angesehen werden, wenn man sagt, dass es polnische Täter gab", antwortete Morawiecki und fuhr fort: "So wie es jüdische Täter, russische, ukrainische und nicht nur deutsche Täter gab."

Kurz darauf reagierte Netanjahu auf die Aussage Morawieckis. Am Samstagabend nannte er die Äußerungen "empörend". Polen Regierungschef sei offenbar unfähig, Geschichte zu verstehen. Ihm mangele es am "Gefühl für die Tragödie unseres Volkes", schrieb Netanjahu auf Twitter. Darüber müsse er dringend mit Morawiecki reden.

Auch der Jüdische Weltkongress (WJC) verurteilte Morawieckis Aussage scharf. Dieser habe "erschreckende Ignoranz gezeigt mit seiner unverschämten Behauptung, dass sogenannte jüdische Täter zum Teil verantwortlich waren für den Versuch der Nazis, das europäische Judentum auszurotten", schrieb WJC-Präsident Ronald Lauder in einer Erklärung. Dies komme einem Versuch der Geschichtsfälschung gleich.

Polen fordert Landsleute zur Denunziation auf

Die Beziehung zwischen Polen und Israel ist seit Wochen angespannt. Anfang Februar hatte Polens Präsident Andrzej Duda das Holocaust-Gesetz unterschrieben, obwohl es heftige internationale Proteste dagegen gab. Gegner des Gesetzes halten es für unpräzise formuliert. Die Regierung könne es nutzen, um Fälle zu leugnen, bei denen die Verantwortung von Polen für Verbrechen an Juden bereits nachgewiesen wurde.

In der vergangenen Woche rief die polnische Regierung Landsleute im Ausland zur Denunziation auf. "Bitte dokumentieren Sie alle antipolnischen Äußerungen, Darstellungen und Meinungen, die uns schaden, und reagieren Sie darauf", schrieb Senatsmarschall Stanislaw Karczewski in einem Brief an Staatsbürger im Ausland. "Informieren Sie unsere Botschaften, Konsulate und Honorarkonsulate über jede Verleumdung, die den guten Ruf Polens beeinflusst." Das Schreiben wurde weltweit über die Botschaften und Konsulate verbreitet.