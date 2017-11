19. November 2017, 05:35 Uhr Jamaika-Sondierungsgespräche Grüne in der Flüchtlingspolitik "an der Schmerzgrenze"









Feedback

Am Sonntag um 11 Uhr beginnt die entscheidende Sondierungsrunde über eine Jamaika-Koalition.

Die Grünen haben Medienberichten zufolge ein Kompromissangebot über die Zahl der Flüchtlinge vorgelegt, die Deutschland jährlich aufnehmen kann.

Im Gegenzug erwartet man Entgegenkommen von der CSU beim Familiennachzug.

Die Migrationspolitik gilt als Schlüssel - eine Lösung hier ebnet den Weg für Einigungen in der Klima- und Energiepolitik.

Am Sonntag um 11 Uhr treffen sich die Jamaika-Sondierer zur womöglich entscheidenden Runde. Die Migrationspolitik ist dabei weiterhin ein ungelöster Konflikt, den die Grünen nun Medienberichten zufolge mit einem Kompromissangebot beilegen wollen.

In einem Papier, aus dem das ARD-Hauptstadtstudio und Reuters zitieren, machen die Unterhändler dabei folgenden Vorschlag: Einen "atmenden Rahmen" von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr, die Deutschland aufnehmen werde. Diese Zahl hatte die CSU der CDU in harten internen Verhandlungen abgerungen.

Die Grünen wollen dabei aber nicht am Grundrecht auf Asyl rütteln und betonen, dass diese Zahl seit der Wiedervereinigung nur in fünf Jahren überschritten worden sei. Zudem verlangen sie, dass die CSU von ihrer Position abweicht, den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus grundsätzlich auszuschließen.

Unterhändler Jürgen Trittin erklärte, man sei an der Kompromissgrenze angelangt. "Wir haben uns an vielen Stellen bewegt, sind bis an die Schmerzgrenze gegangen", sagte er der Bild am Sonntag. Das betreffe Verfahren, aber auch Fristen und die Nennung von Zahlen. Nicht verhandelbar sei der Familiennachzug für subsidiär geschützte Flüchtlinge. "Wir werden nicht akzeptieren, dass Menschen, denen bereits ein niedrigerer Schutzstatus per Gesetz zugewiesen wurde, auch noch vom Familiennachzug ausgeschlossen werden. Das ist unmenschlich."

Einigung bei der Migration als Signal

Aus Verhandlungskreisen hieß es zudem, dass auch die FDP ein "letztes Kompromissangebot" vorlegen werde. Wer integriert sei, Arbeit habe und damit seine Familie ernähren könne, solle über ein noch zu verabschiedendes Einwanderungsgesetz in Deutschland leben können. Bis zur Wirkung dieses Einwanderungsgesetzes bleibe der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus für weitere zwei Jahre ausgesetzt.

In der Schlussrunde hatten die Jamaika-Sondierer am Samstag weitere Einigungen erzielt. So haben die Parteien offenbar eine gemeinsame Linie bei der Agrarpolitik vereinbart. Auch in Sachen Wirtschaftspolitik sei man sich im Grundsatz einig, machte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt deutlich.

Neben der Migration sind auch Klimaschutz und Energie weiterhin Themen, zu denen kein Kompromiss gefunden wurde. Allerdings gilt die Migration als Schlüssel, ein Kompromiss dort erleichtere die Lösung der anderen Fragen erheblich, hieß es aus Verhandlungskreisen. Der Klimaschutz und der Umgang mit Kohlekraftwerken sind für die Grünen besonders wichtig, die Begrenzung der Zuwanderung für die CSU. Auch beim Streitthema Verkehr sind zentrale Fragen wie die Zukunft von Verbrennungsmotoren weiter strittig.

900 Millionen Euro zusätzliche Agrar-Subventionen

"Da ist echt etwas passiert. Da ändert sich jetzt echt etwas", sagte Göring-Eckardt über die Einigung in der Agrarpolitik. Man habe sich auf mehr Tierschutz und eine Verringerung des Einsatzes von Unkraut- und Insektenvernichtungsmitteln verständigt. Damit ist den vier Parteien ein Durchbruch in einem ursprünglich sehr umstrittenen Bereich gelungen. Die Grünen hatten im Wahlkampf eine "Agrarwende" gefordert, die von der Union abgelehnt worden war.

Der Tierschutz soll vor allem durch ein staatliches Tierwohllabel erreicht werden. Demnach soll an den Verpackungen der Fleischprodukte die Art der Tierhaltung zu erkennen sein. Diese Kennzeichnungen würden etwa an bestimmte Stall-Standards wie Besatzdichte gebunden. In den Verhandlungskreisen hieß es, man habe sich darauf verständigt, zwischen 900 Millionen Euro und einer Milliarde Euro pro Jahr auf die EU-Subventionen draufzulegen, um die Maßnahmen zu finanzieren.

Mahnung von Bundespräsident Steinmeier

Trotz dieser Erfolge wies CSU-Chef Horst Seehofer aber Aussagen der FDP zurück, dass die Sondierungen am Sonntag um 18 Uhr beendet würden. Auf die Zeit komme es nicht an. FDP-Chef Lindner beharrte aber auf einem Abschluss der Beratungen: "Sonntagabend 18.00 Uhr ist hier vorbei. Bis dahin wissen wir, was ist an Finanztableau da, welche Richtungsentscheidung es gibt." CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, der Wille aller sei groß, "zu zeigen, dass auch eine so komplizierte politische Aufgabe gelingen kann".