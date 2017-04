23. April 2017, 11:07 Uhr Autoritäre Regime Der richtige Umgang mit Regelbrechern und Despoten









Wie reagieren auf Erdoğan? Was tun mit Orbán? Rechtsbeuger gab es immer, aber jetzt scheinen demokratischen Staaten die Druckmittel auszugehen. Drei Grundsätze, die bei der Entscheidung helfen.

Kommentar von Stefan Kornelius

Was also soll Angela Merkel tun, falls Marine Le Pen am Sonntag den ersten Wahlgang gewinnt - und in zwei Wochen gar zur Präsidentin gewählt wird? Soll Deutschland die Kommunikation mit Frankreich einstellen? Die Grenzen kontrollieren? Verträge aufkündigen? Was tun mit dem türkischen Präsidenten, der seiner Demokratie den Sauerstoff entzieht? Müsste man nicht endlich die Assoziierungsverhandlungen mit der EU stoppen und das Land aus der Nato werfen?

Und überhaupt: Wäre es nicht klüger, in der Nato auf Distanz zu den USA zu gehen, wo der Präsident relativ freihändig mit Kriegsgerät hantiert? Schließlich: Mit wie vielen Milliarden will man es eigentlich noch belohnen, dass der ungarische Premier die Regeln der EU verhöhnt, Polens Regierung die Gewaltenteilung aushöhlt und Griechenland eine Weltwährung am Abgrund hält?

Vernunft ist zwischen Staaten nicht im Überfluss vorhanden

Überall auf der Welt demonstrieren an diesem Wochenende Wissenschaftler für die Verteidigung der Vernunft. Doch Vernunft ist im Geschäft zwischen Staaten gerade nicht im Überfluss vorhanden. Das irritiert besonders die Deutschen, die ein bisschen zu viel Kant in den Genen tragen und zu wenig Skeptizismus eines Hobbes.

Klarheit, Wahrheit und demokratischer Purismus mögen hehre Ziele in der Politik sein, aber die Messlatte für Moral und Tugend im Staatengeschäft wird in diesen Tagen eher ein wenig tiefer angeschraubt. Was also tun mit all den Regelbrechern und Rechtsbeugern? Wann zeitigen Taten auch Folgen, und welche Sanktionsmöglichkeiten und Druckmittel sind geeignet?

Griechenland blieb auch als Militärdiktatur Nato-Mitglied

Es ist das uralte Thema Staatensouveränität, das die Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes verbietet. Eigentlich. Tatsächlich aber sind seit dem Westfälischen Friedensschluss nahezu 400 Jahre vergangen. Inzwischen berührt es die Deutschen durchaus, in welchem Zustand sich die Türkei befindet. In der EU wird Souveränität sehr wohl geteilt, die Nato versteht sich als Wertegemeinschaft, und ein stolzer Nationalist wie Recep Tayyip Erdoğan weiß, welche Reflexe er reizt, wenn er in Europa Wahlveranstaltungen inszeniert.

Der Konflikt zwischen Anspruch und Wirklichkeit, etwa in einem Bündnis, ist ein alter Bekannter. Gerade jährt sich die Machtergreifung der griechischen Putschisten zum 50. Mal. Sieben lange Jahre blieb Griechenland trotz Militärjunta und vieler Rechtsverstöße Mitglied der Nato. Selbst die Besetzung Nordzyperns durch die Türkei blieb ohne Folgen für die Bündniszugehörigkeit - sowohl Ankaras wie auch Athens. Erst nach Ende der Militärherrschaft beschloss der gewählte Premier Konstantinos Karamanlis den (Teil-)Austritt. Heute sind Griechenland und Türkei wieder Mitglieder, was zumindest den militärischen Umgang zweier potenzieller Rivalen kontrollierbar macht.

Warum? Weil es klüger ist. Eine Vielzahl von Kalkulationen stehen auf dem Rechnungszettel.