16. Dezember 2017, 13:38 Uhr Parteitag in Nürnberg Söder fast einstimmig zum CSU-Spitzenkandidaten gewählt









Nach dem wochenlangen Machtkampf in der CSU hat Horst Seehofer bei seiner Wiederwahl als Parteichef schlechter als vor zwei Jahren abgeschnitten.

Der 68-Jährige erhielt auf dem Parteitag in Nürnberg 83,7 Prozent der Delegiertenstimmen.

Auch Markus Söder musste sich einer Abstimmung stellen - allerdings nur per Akklamation. Fast einstimmig wurde er zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gekürt.

Von Ingrid Fuchs , Nürnberg

"Mit dem heutigen Tag leiten wir eine neue Ära in der Christlich-Sozialen Union ein". Horst Seehofer setzt die Messlatte für die neue CSU-Doppelspitze hoch. Zu Beginn seiner Rede auf dem Parteitag in Nürnberg wirbt er für die neue Aufteilung der Macht. Außerdem, das ist neu, wirbt er für Markus Söder. Der Finanzminister soll Seehofer schon im ersten Quartal 2018 als bayerischer Ministerpräsident ablösen. Seit knapp zwei Wochen steht fest, dass es die CSU wieder einmal mit dem Modell Doppelspitze probieren will. Beide haben sich seither betont harmonisch gegeben und keine bösen oder schmutzigen Worte übereinander verloren.

Hat man bei Seehofer allerdings nachgehakt, was Söder in seinen Augen für das Amt qualifiziere, blieb der Noch-Ministerpräsident schwammig. Nun steht er auf der Bühne, lobt mit fester Stimme seinen designierten Nachfolger für seine "vorzügliche, bravouröse, fehlerfreie Arbeit" und betont: "Er kann sich auf meine Unterstützung total verlassen".

Die Delegierten scheinen ihm das lange Hin und Her nicht ganz verziehen zu haben, denn bei der anschließenden Neuwahl zum Vorsitzenden erhält Seehofer nur 83,73 Prozent. Es ist das bislang schlechteste Ergebnis mit dem er zum CSU-Chef gewählt wurde, beim Parteitag vor zwei Jahren hatte er noch 87,2 Prozent der Stimmen erhalten. Trotzdem: Angesichts des vorangegangenen monatelangen Machtkampfs ist ein Ergebnis über 80 Prozent ganz passabel.

Seit 2008 hatte Seehofer beide Ämter innegehabt, Parteichef und Ministerpräsident. Nach dem schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl im September - die CSU war um 10,5 Prozentpunkte auf 38,8 Prozent abgestürzt - war Seehofer parteiintern unter Druck geraten. Er wurde gedrängt, die CSU personell neu aufzustellen.

Vor seiner Wiederwahl zum Parteivorsitzenden betonte er nun noch einmal, dass er die Verantwortung für das schlechte Ergebnis bei der Bundestagswahl übernommen habe, "auch wenn die Ursache in Berlin lag". Also doch noch ein Seitenhieb auf Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, die am Vortag auf dem Parteitag zu Besuch war und zusammen mit der CSU eine Harmonie-Show ablieferte - ganz anders als vor zwei Jahren. Der Auftritt damals endete in einer langen Eiszeit zwischen den Vorsitzenden der Schwesterparteien.

Was die Partei nun von ihrem wiedergewählten Chef erwartet, ist klar: Er soll die CSU bei den Sondierungen über eine neue Bundesregierung in Berlin vertreten. Seehofer selbst sagte, die Union sei "die einzige politische Kraft, die handlungsfähig ist, die regierungsfähig ist und - was noch wichtiger ist - die regierungswillig ist". Wie es für Seehofer selbst weitergeht, lässt er derzeit noch offen, beim Parteitag zieht er lieber eine blumige Bilanz der jahrzehntelangen CSU-Regierung: "Bayern blüht, Bayern boomt. Bayern ist das Paradies, das können wir uneingeschränkt sagen."

Mit derartigen Vorlagen kann es auf dem Parteitag harmonisch weitergehen. Ein drohender Machtkampf unter den Vize-Vorsitzenden hatte sich schon am Freitagnachmittag erledigt. Weil Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt seine Bewerbung als stellvertretender Parteichef zurückzog, ist der Weg frei für die fünf anderen Kandidaten. Drei Frauen sitzen künftig im CSU-Führungszirkel: die Europaabgeordnete Angelika Niebler (80,5 Prozent), die Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär (79,2) und Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (87,6). Die weiteren Partei-Vizes sind Europapolitiker Manfred Weber (84,6) und der Augsburger Oberbürgermeister Kurt Gribl (90,4).

Der Weg zur Harmonie war weit, jahrelang haben sich die Widersacher Seehofer und Söder bekämpft - und die CSU ist noch längst nicht am Ziel angekommen. Die harten Monate stehen der Partei noch bevor, die Doppelspitze soll das Schlimmste verhindern: Den Verlust der absoluten Mehrheit in Bayern.