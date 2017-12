11. Dezember 2017, 14:47 Uhr Landespolitik In der CSU entbrennt der Streit um die Vizeposten









Beim CSU-Parteitag werden die stellvertretenden Parteivorsitzenden bestimmt.

In diesem vermeintlich unauffälligen Job muss der Proporz stimmen - und das ist alles andere als einfach.

Derzeit gibt es sechs Bewerber für die fünf Stellen, darunter sind drei Frauen.

Von Wolfgang Wittl

So brutal in der CSU um Macht gerungen wird, so sensibel wird stets an dem Geflecht aus Posten und Pöstchen gebastelt, welches die Partei tragen soll. Proporz heißt das christsoziale Zauberwort - sei es bei der Besetzung von Ministerämtern, oder auch am kommenden Wochenende beim Parteitag in Nürnberg. Männer und Frauen, Franken, Altbayern und Schwaben, Katholiken und Protestanten, Politiker aus Bund und Land, aus Europa und Kommunen: Die Mischung macht's, selbst bei vermeintlich unauffälligen Jobs wie den stellvertretenden Parteivorsitzenden.

CSU-Chef Horst Seehofer wird der Satz zugeschrieben: "Die Hundehütte ist für den Hund, der CSU-Stellvertreter ist für die Katz'." Er gab das Bonmot zum Besten, als er selbst noch zu den Mäusejägern und nicht zu den großen Tieren zählte. Und trotzdem übersteigt das Interesse der Katzen diesmal das Angebot an Futterplätzen.

Sechs Bewerber haben sich für die fünf Stellvertreter-Ämter gemeldet. Obwohl Landtagspräsidentin Barbara Stamm ihren Platz als Parteivize nach 24 Jahren räumen wird, hat die CSU die Wahl - sofern nicht noch ein Kandidat zurückzieht. Danach sah es bislang nicht aus: Kurt Gribl, Angelika Niebler, Christian Schmidt und Manfred Weber haben im Parteivorstand angekündigt, sie wollen wieder als Stellvertreter antreten.

Neu hinzu kommen zwei Frauen: Dorothee Bär, 39, Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium. Und Melanie Huml, 42, Bayerns Gesundheitsministerin. Da beginnt das Problem. Bär reist auf dem Ticket des Bezirksverbandes Unterfranken, der den Platz der Unterfränkin Barbara Stamm wieder für sich reklamiert. Auch Huml kommt aus dem Norden Bayerns, aus Oberfranken. Für sie spricht, dass sie die einzige Landespolitikerin im engsten CSU-Führungszirkel wäre.

Bis jetzt waren es mit Seehofer und Stamm derer zwei, doch schon mit ihnen fühlte sich die Landtagsfraktion in der Parteispitze nicht überrepräsentiert. Stamm hört jetzt auf, Seehofer will sich auf die Bundespolitik konzentrieren. Gute Aussichten also für Huml, zumal vor der Landtagswahl. Aber wer bliebe dann auf der Strecke?

Das beste Ergebnis aller Stellvertreter erzielte beim letzten Mal Manfred Weber, der Chef der Konservativen im Europaparlament. Schon im Machtkampf zwischen Markus Söder und Seehofer machte Weber, 45, seine Ambitionen auf höhere Aufgaben deutlich. Sollte Seehofer aufhören, stehe er als Parteivorsitzender bereit, hat der Niederbayer in internen Runden gesagt.