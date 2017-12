3. Dezember 2017, 14:34 Uhr Machtkampf in der CSU Söder gegen Herrmann - Duell der Franken

Wem würden Sie ein Auto abkaufen? Am Montag fällt die Vorentscheidung im Machtkampf der CSU. Bei der Wahl zwischen Markus Söder und Joachim Herrmann geht es auch um Vertrauen.

Von Roman Deininger und Wolfgang Wittl

Markus Söder sieht man oft an, wie es ihm geht, er redet mit dem Körper, er kann die Füße nicht still halten vor Nervosität, er pumpt sich auf vor Kraft. Joachim Herrmann redet mit dem Körper noch weniger als mit dem Mund. Wenn er nervös sein sollte in diesen schicksalhaften Tagen oder irgendwie anders innerlich bewegt, dann weiß er das meisterhaft zu verbergen.

Donnerstagmorgen in der Autobahnmeisterei Nürnberg-Fischbach. Innen- und Verkehrsminister Herrmann referiert in aller Seelenruhe über Neuerungen im Winterdienst, über bestimmte Salze für bestimmte Fahrbahnbeläge: "Einfach rausfahren und streuen - das ist Schnee von gestern." Im Publikum der Pressekonferenz sitzen mehrheitlich Journalisten, die sich für Wundersalze maximal ein bisschen, für Herrmanns Karrierepläne aber sehr interessieren.

Nachdem er in großer Ausführlichkeit beschrieben hat, wie Autofahrer gesetzestreu und gefahrlos Streufahrzeuge überholen können, kommt Herrmann der Frage aller Fragen nicht mehr aus: Werden Sie sich am Montagfrüh in der CSU-Fraktion um die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2018 bewerben? Werden Sie antreten gegen Söder, der bei jedem Buchmacher klarer Favorit ist?

Herrmann antwortet, als ginge es immer noch um Streusalzpreise (erfreulich günstig übrigens): Aus Respekt vor Ministerpräsident Horst Seehofer äußere er sich erst, wenn sich dieser zu seiner Zukunft erklärt habe. "Sonst noch Glatteisfragen?" Es gäbe eine Menge, aber die Journalisten in der Autobahnmeisterei Nürnberg-Fischbach sehen geschlagen ein, dass sie diesen Herrmann nicht ins Schleudern bringen.

Das Amt komme zum Mann, besagt eine politische Weisheit; verschwiegen wird in dem Satz, dass der Mann, wenn das Amt in Reichweite ist, schon auch zugreifen muss. Und dass es dann dennoch passieren kann, dass ihm das Amt noch unter den Fingern weggezogen wird. Ist Joachim Herrmann bereit, dieses Risiko einzugehen? Im Gegensatz zu Söder ist er nicht gerade für Ehrgeiz und Entschlossenheit bekannt. Söders Leute prophezeien deshalb selbst jetzt, wo Herrmanns Kandidatur ziemlich konkret im Raum steht, weiterhin beharrlich: "Der traut sich nicht."

Es ist ja in den vergangenen Tagen auch viel passiert, was sich eine friedliche Natur wie Herrmann gewiss lieber gespart hätte. Die Söder-Getreuen schimpften ausgerechnet ihn einen Kriegstreiber, der in Geheimtreffen mit Seehofer gegen den armen Söder intrigiere. Manche in der CSU scheinen garantieren zu wollen, dass auch der beinahe letzte Spitzenmann der Partei, der in der Öffentlichkeit als rundum integer und sympathisch gilt, das Feld als Wrack verlässt.

Und trotzdem soll Herrmann planen, seinen Hut in den Ring zu werfen. Natürlich, er ist gebeten und auch gedrängt worden von Seehofer und dessen Führungszirkel. Seehofer weiß, dass Herrmann in seinem Lager der einzige Kandidat ist, der gegen den ungeliebten Finanzminister Söder eine Chance hat. Doch Menschen, die ihn gut kennen, sagen, dass sich Herrmann nicht einfach so drängen lasse. Er wolle das jetzt schon selbst. Er sei immer loyal gewesen zu Seehofer, aber wenn dieser nun zur Seite trete, wenn die Vakanz da sei - dann sei sein Moment gekommen.