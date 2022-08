Mobbing, Fälschung, Machtmissbrauch: Seit zwei Jahren gibt es eine Anlaufstelle für Fehlverhalten in der Psychologie-Forschung. Wie häufig es vorkommt, und was sich im gesamten Wissenschaftsbetrieb ändern muss. Ein Gespräch mit Ombudsmann Peter Kirsch.

Interview von Jan Schwenkenbecher

Fehlverhalten gibt es überall: in der Politik, in Firmen, auf dem Fußballplatz - und auch in der Wissenschaft. Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs) hat vor zwei Jahren ein Ombudsgremium eingerichtet, das Hinweise und Beschwerden entgegennimmt. Zeit für eine Zwischenbilanz mit Peter Kirsch, Professor für Klinische Psychologie am Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit und Vorsitzender des Gremiums.