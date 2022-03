Problem und Lösung in einem Bild: Gaslager in Sachsen-Anhalt, im Hintergrund Windräder, die unabhängig machen von fossilen Energieträgern.

Von Christoph von Eichhorn

Jede Sekunde strömen 4400 Kubikmeter russisches Erdgas durch Pipelines in die EU. Jede Sekunde fast zwei olympische Schwimmbecken voll - so lässt sich die Abhängigkeit Europas von Russlands Gas gerade auch vermessen. Aufs Jahr gerechnet, kommen so 140 Milliarden Kubikmeter zusammen. Die Frage, über die man sich nun in Berlin, Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten angesichts des Kriegs in der Ukraine gerade die Köpfe zerbricht: Wie lässt sich aus den zwei Olympia-Pools ein Planschbecken machen, eine Gießkanne, ein Rinnsal, das schließlich ganz versiegt - und das möglichst schnell?