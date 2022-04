Es geht nur aufwärts in der Liebe

Schatz, mit dir ist es am schönsten. Oder jedenfalls besser als früher.

Von Sebastian Herrmann

Wenn das mit der Liebe länger dauert und sich die Zweisamkeit chronifiziert, verkleben die Bauchschmetterlinge irgendwann zu zähem Magensediment. Die einst rosa gefärbte Brille bekommt einen Grünstich und richtet die Aufmerksamkeit nun auf herumliegende Socken, offen stehende Klobrillen und das nervige Dauergekaue auf den immer gleichen Themen. Was zu Beginn Leidenschaft war, trägt nun den Namen Beziehung - und die Aussicht auf eine gemeinsame Zukunft wirkt manchmal mehr wie eine Drohung als ein Versprechen. Doch selbst wenn die Ehe kriselt, die Liebe bröckelt, und der Partner nervt: Die stets engagierte PR-Abteilung im Gehirn des Menschen versteht sich darauf, ermattete Partnerschaften schönzureden. Das Propagandaorgan unter der Schädeldecke verfährt auch in Liebesdingen nach der Dienstanweisung: Besser in einer flauschigen Illusion leben, als auf dem kalten Betonboden der Realität liegen.