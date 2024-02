Die bloße Vorstellung, eine Hand oder einen Fuß zu bewegen, löst bereits messbare Aktivitäten im Gehirn aus. Menschen mit körperlichen Behinderungen könnten deshalb dank Gehirn-Computer-Schnittstellen wieder kommunizieren oder sich bewegen. Elon Musk hat nun verkündet, seine Firma Neuralink habe einem Menschen erstmals einen Computerchip ins Hirn eingesetzt. Surjo Soekadar, Professor für Klinische Neurotechnologie an der Charité in Berlin, hält die Technologie für vielversprechend - doch er sieht auch Risiken.

SZ: Elon Musk hat verkündet, seine Firma Neuralink habe einem Menschen erstmals einen Computerchip ins Gehirn eingesetzt. Hat Sie das überrascht?

Surjo Soekadar: Nein, überhaupt nicht. Neuralink hat dafür ja schon im vergangenen Jahr die Genehmigung der US-Behörden bekommen. Und die Firma arbeitet an diesem Projekt schon seit einigen Jahren mit mehr als 500 Millionen Dollar Finanzierung. Die Genehmigung kam für mich allerdings schon überraschend schnell.

Warum?

Neuralink arbeitet an einem völlig neuartigen System, mit Komponenten, die in dieser Form noch nie für die Implantation von Gehirn-Computer-Schnittstellen eingesetzt wurden. Ein kabelloser Chip im Gehirn mit einer Lithium-Batterie. Ein vollautomatisierter Roboter, der diesen Chip implantiert. Elon Musk denkt die Industrialisierung, also den großflächigen Einsatz, schon direkt mit. Das hat es so noch nie gegeben. Aber Gehirn-Computer-Schnittstellen an sich sind nichts Neues. Daran wird schon seit 50 Jahren geforscht.

In der Studie von Neuralink sollen querschnittsgelähmte Personen mit ihren Gedanken einen Computer oder ein Smartphone steuern. Ist das realistisch?

Ja, das ist völlig realistisch. Die Forschung hat das schon längst demonstriert. Mit Hilfe von Gehirn-Computer-Schnittstellen konnten Menschen Geräte und Computer in ihrer Umgebung steuern - und somit wieder kommunizieren. Andere Probanden konnten Exoskelette oder Prothesen an ihrem Körper steuern. Menschen, die vorher nicht laufen konnten, konnten sich damit wieder bewegen. Für Menschen mit Verletzungen am Nervensystem könnte diese Forschung also die Lebensqualität deutlich verbessern. Aber wie gesagt: Das ist erstmal nur Forschung und bei Patienten nicht dauerhaft im Einsatz.

Detailansicht öffnen Surjo R. Soekadar ist Professor für Klinische Neurotechnologie an der Charité in Berlin und forscht zu Gehirn-Computer-Schnittstellen. So konnte er mit seinem Team schon Querschnittsgelähmten mithilfe eines vom Gehirn gesteuerten Exoskeletts an der Hand ermöglichen, wieder selbständig zu essen und zu trinken. Soekadar fokussiert sich auf Methoden, bei denen die Schädeldecke nicht geöffnet werden muss. (Foto: Pablo Castagnola/ Einstein Stiftung Berlin)

An dem Gehirn-Chip von Neuralink hängen 1024 Elektroden, die mit Nervenzellen im Gehirn verbunden werden. Wie funktioniert das?

Erstmal muss man sagen: 1024 Elektroden sind eine ganze Menge. Die bisher verfügbaren Systeme verwenden wesentlich weniger. Diese Elektroden hängen an Fäden. Und der Roboter implantiert die Elektroden in einen relativ kleinen Bereich in die äußeren Schichten der Großhirnrinde. Der Chip kann über die Elektrodenkontakte mit einzelnen Nervenzellen Kontakt aufnehmen und deren Aktivität aufzeichnen. Die Forscher von Neuralink können wiederum den Chip von außen drahtlos ansteuern.

Und wie kann ein Mensch dann mittels Gedanken wieder gehen oder Geräte steuern?

Da gibt es zwei Methoden. Neuralink kombiniert beide. Bei der ersten Methode lernt das Gehirn. Nehmen wir zum Beispiel eine querschnittsgelähmte Person. Das Ziel ist es, dass diese Person wieder gehen kann. Sie bekommt dann eine Prothese oder ein Exoskelett an die Beine. Die Person muss sich dann vorstellen, wie sie ihre Beine bewegt. Der Chip nimmt die entsprechenden Signale aus dem Gehirn auf. Das Exoskelett wird dann so bewegt, als würde der Patient laufen. Das gewünschte Verhalten wird belohnt. Darüber lernt das Gehirn, welche Signale es aussenden muss, damit diese Laufbewegung initiiert wird. Der Patient lernt allmählich, die Gehirnaktivität zu verändern, um die Kontrolle über das Computer-System zu verbessern.

Und die zweite Methode?

Bei der zweiten Methode lernt der Computer, genauer genommen eine Künstliche Intelligenz (KI). Auch bei dieser Methode muss sich die Person vorstellen, wie sie ihre Beine bewegt. Der Chip zeichnet die Muster auf, die dabei im Gehirn dieser Person entstehen. Diese Informationen können dann dafür genutzt werden, um eine KI zu trainieren. Sobald das geschehen ist, kann der Chip die entsprechenden Signale an ein Exoskelett weiterleiten, das die gewünschten Bewegungen ausführt. Das heißt, nicht das Gehirn lernt hier, sondern die Maschine lernt. Besonders vielversprechend ist die Kombination dieser zwei Lernverfahren. Übrigens geht das auch ohne Exoskelett. Der Chip im Gehirn kann die Signale auch an einen weiteren Chip im Rückenmark weiterleiten. Dieser Chip stimuliert dort die entsprechenden Muster. So kann die Rückenmark-Verletzung eines Querschnittsgelähmten überbrückt werden. Das haben Forscher aus der Schweiz vergangenes Jahr demonstriert. Auch Neuralink plant das.

Jedes Gehirn ist unterschiedlich. Ist das nicht ein Problem für die breite Nutzung dieser Technologie?

Ja klar, das ist schon ein Problem. Aber die KI-Technologien, die wir inzwischen haben, erlauben uns eine Art Personalisierung. Aber jedes KI-Modell muss auf ein Individuum angepasst und trainiert werden. Wenn man die entsprechende Kapazität hat, ist das kein Problem.

Woher weiß man denn, dass der Roboter die richtige Nervenzelle im Gehirn trifft?

Das weiß man gar nicht. Der Roboter muss nur den Blutgefäßen im Hirn ausweichen. Er implantiert dort, wo man möglichst wenig Schaden anrichtet. Es gibt 86 Milliarden Neuronen im Gehirn. Die sind alle mit etwa 10 000 Synapsen an andere Nervenzellen gekoppelt. Es gibt also eine hohe Redundanz. Wenn Sie also im motorischen Bereich des Gehirns die Elektroden implantieren, dann werden Sie schon eine Nervenzelle treffen, die mit dem zu tun hat, was Sie eigentlich beabsichtigen. Die Algorithmen müssen dann entsprechend trainiert werden. Es ist bisher noch unklar, ob die mehr als tausend Elektroden des Neuralink-Chips so viel mehr bringen. Die Daten von Neuralink, die sie aus Experimenten mit Schweinen und Affen haben, sind nicht öffentlich. Wir wissen also nicht, wie viele Informationen Neuralink so aus dem Gehirn auslesen kann.

Was ist sonst noch unklar?

Es ist völlig offen, wie der Proband dieses Implantat vertragen wird. Es könnte zu Abstoßungsreaktionen kommen. Oder die Signalqualität nimmt über die Zeit ab. Die entscheidende Frage ist aber, wie sehr diese Implantate tatsächlich die Lebensqualität der Patienten verbessern. Also geht diese Studie über Experimente hinaus und ist der Chip wirklich im Alltag der Patienten einsetzbar? All das ist unklar. Auch die psychologischen Dimensionen sind nicht erforscht.

Können Sie ein Beispiel nennen?

In einer früheren Studie, die nichts mit Neuralink zu tun hatte, mussten einigen Patienten die Implantate wieder entnommen werden, weil es zu Infektionen kam. Diese Leute berichteten, dass sich das wie ein zweiter Unfall angefühlt habe. Durch die Gehirn-Computer Schnittstelle konnten sie sich wieder bewegen. Und plötzlich hatten sie diese Fähigkeit ein zweites Mal verloren. Ich sehe zudem auch die Gefahr einer psychologischen Abhängigkeit von dieser Technologie.

Was meinen Sie damit?

Grundsätzlich reden wir hier ja von Patienten, die besonders geschützt werden müssen. Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankungen verzweifelt sind, die schnell sagen: "Ich mache bei allem mit." Es haben sich mehrere Tausend Menschen beworben, um bei der Neuralink-Studie mitzumachen. Man muss aufpassen, dass man diese Menschen nicht ausnutzt. Denn mit der Technologie werden auch andere Anwendungen ermöglicht, zum Beispiel, das Smartphone mit Gedankenkraft zu steuern. Und wenn man das weiterdenkt, können Menschen mit Chip im Gehirn irgendwann besser denken, sich besser bewegen. Das wird das Selbstbild und die Persönlichkeit der Menschen verändern, sie werden von der Technologie psychologisch abhängig. Und natürlich auch von einer Firma wie Neuralink.

Elon Musks Ziel ist es, dass Menschen eine Symbiose mit KI eingehen können. Ist das eine Spinnerei aus dem Silicon Valley oder hat das wirklich medizinisches Potenzial?

Gehirn-Computer-Schnittstellen haben einhundertprozentig medizinisches Potenzial. Das ist auch die Schiene, auf der Elon Musk fährt, und der Grund, warum er das überhaupt alles machen darf. Aber er möchte das letztendlich ausweiten, über medizinische Anwendungen hinaus. Deswegen auch der Operationsroboter. Neuralink ist ein kommerzielles Unternehmen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mit der Verbreitung dieser Technologie auch die Hemmschwelle sinkt, solche Systeme nicht-medizinisch einzusetzen. Obwohl wir hier von einem Zeithorizont von zehn bis zwanzig Jahren sprechen, müssen wir uns darauf einstellen. Wir sollten dafür sorgen, dass diese Chips erst einmal medizinischen Zwecken vorbehalten bleiben, zum Beispiel über eine Rezeptpflicht und Zugangsbeschränkungen, bis wir wirklich verstanden haben, was die gesellschaftlichen Auswirkungen sein könnten.

Wann werden wir das nächste Mal von Neuralink hören?

Wie schnell der Proband lernt, den Chip verwenden zu können, hängt davon ab, wie oft man ihn trainieren lässt und wie alt und fit die Person ist. Das wird ein paar Wochen dauern. Das Training der KI auch. Ich rechne damit, dass wir schon im April oder Mai erste Demonstrationen sehen werden. Insgesamt kann es aber noch fünf bis zehn Jahre dauern, bis diese Art von Mensch-Computer-Schnittstellen als zugelassene Medizinprodukte in den Krankenhäusern verfügbar werden.