Mit der Axt die Möbel der Ex zerhackt

Von einer kurzen, aber intensiven Bekanntschaft einer Amerikanerin und eines Briten auf dem Münchner Oktoberfest blieb am Ende nur dieses lädierte Lebkuchenherz - es ist nun Teil der Sammlung des "Museum of Broken Relationships".

Das Museum of Broken Relationships in Zagreb zeigt die Relikte verflossener Zweisamkeit - und hilft Menschen über ihren Trennungsschmerz hinweg. Teil 2 der SZ-Serie "Was ist das denn?".