Von Benjamin von Brackel

Ob es gelingt, die Pariser Klimaziele einzuhalten, wird von keinem Land so sehr abhängen wie von China. Der größte CO₂-Verursacher der Welt hat sich ambitionierte Klimaziele verordnet: Im Jahr 2030 soll der CO₂-Ausstoß seinen Höhepunkt erreichen - und anschließend fallen. Im Jahr 2060 soll das Land CO₂-neutral werden, also nur noch so viel Kohlenstoff in die Atmosphäre pusten, wie dieser auch wieder entzogen werden. Ein internationales Wissenschaftlerteam um Da Zhang von der Tsinghua-Universität in Peking hat nun analysiert, wie China aussehen müsste, um dieses Ziel zu erreichen.