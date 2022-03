Im All bloß kein Wort zum Krieg

Blick auf die ISS - und die Erde: Von oben aus betrachtet alles so friedlich.

Von Alexander Stirn

Die Meinungsfreiheit, klar, die sei wichtig, heißt es in einer E-Mail, die die US-Raumfahrtbehörde Nasa gerade an ihre ehemaligen Astronautinnen und Astronauten versendet hat. Fast immer gilt für solche Satzkonstruktionen, dass irgendwann das große Aber folgt: Die Damen und Herren aus der Raumfahrt mögen sich mit ihrer Kritik an den "russischen Partnern" doch bitteschön zurückhalten. Alles andere schade "unserer aktuellen Mission".