Von Tina Baier

Wenn Menschen alt werden, bekommen sie zunehmend gesundheitliche Probleme. Bei Hunden ist das genauso. Doch welche Krankheiten die Tiere genau bekommen, hängt offenbar stark von ihrer Körpergröße ab. Zu diesem Ergebnis kam ein Team um Yunbi Nam von der University of Washington in Seattle, indem es die Besitzer von mehr als 27 000 Hunden aus verschiedenen US-Bundesstaaten nach Krankheiten befragte, die bei ihren Tieren aufgetreten sind. Die Hunde gehörten 238 verschiedenen Rassen an. Eine Aufschlüsselung der Krankheiten nach Rassen machten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bewusst nicht, da sie sich auf den Zusammenhang zwischen Krankheit und Körpergröße konzentrieren wollten.