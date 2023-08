Von Tina Baier

Hundebesitzer haben oft den Eindruck, dass die Tiere nicht nur auf antrainierte Befehle wie "Sitz!", "Platz!" und "Bleib!" reagieren, sondern ein viel umfassenderes Verständnis der menschlichen Sprache haben. Wie viel Hunde wirklich verstehen, ist schwierig herauszufinden, doch eine Studie, die gerade im Wissenschaftsjournal Communications Biology erschienen ist, hat jetzt immerhin gezeigt, dass das Gehirn eines Hundes menschliche Sprache ähnlich verarbeitet wie das Gehirn eines Babys. Und dass die Tiere - genau wie kleine Kinder - stärker auf weibliche Stimmen reagieren als auf männliche.

Den Wissenschaftlern um Anna Gergely vom Research Centre for Natural Sciences im ungarischen Budapest war aufgefallen, dass Menschen mit Hunden oft in Babysprache sprechen, genauso wie mit Kindern, die noch nicht sprechen können. Typische Kennzeichen sind unter anderem eine höhere Tonlage und eine übertriebene Betonung der Vokale.

Von Babys weiß man, dass es diese Art der Kommunikation den Kindern erleichtert, sprechen zu lernen, und dass ihr Gehirn besser auf Babysprache reagiert als auf "Erwachsenen-Sprache". Doch hat Babysprache auch bei Hunden einen Effekt, und wenn ja, welchen?

Auf Erwachsenen-Sprache reagiert das Gehirn von Hunden kaum

Um das herauszufinden, analysierten die ungarischen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Gehirnaktivität von 19 Hunden verschiedener Rassen mithilfe der Magnetresonanztomografie (MRI). Während die Tiere im Scanner lagen, wurden ihnen die Stimmen von zwölf Männern und zwölf Frauen vorgespielt, die jeweils mit einem Hund, einem Kind und einem Erwachsenen kommunizierten. Bei den Aufnahmen mit Hunden oder Kindern benutzen die Frauen und Männer Babysprache, bei den Erwachsenen-Gesprächen nicht.

Dabei zeigte sich, dass im Gehirn von Hunden, die Babysprache hörten, zwei Regionen aktiv waren, die nicht reagierten, wenn die Tiere Erwachsenen-Sprache zu hören bekamen. Ob die Babysprache an einen Hund oder ein Kind gerichtet war, machte keinen Unterschied. Nach Ansicht der Forschenden deutet das darauf hin, "dass sie in beiden Fällen eine ähnliche Funktion hat" - nämlich "die Aufmerksamkeit eines sozialen Partners, der nicht sprechen kann, zu wecken und aufrecht zu erhalten". Außerdem erzeuge die Babysprache positive Emotionen während der Interaktion und fördere so die Bindung zwischen den Partnern. "Es ist also von Bedeutung, wie wir mit unseren Hunden sprechen", schreiben die Studienautorinnen und -autoren.

Was dabei aber sehr wohl einen Unterschied machte, war, ob die Hunde einen Mann oder eine Frau in Babysprache sprechen hörten: Bei einer Frau reagierten die entsprechenden Hirnregionen bei allen Versuchshunden deutlich stärker als bei einem Mann.

Bei Babys ist das auch so, und bisher erklärte man das Phänomen damit, dass die Kinder im Mutterleib und in den ersten Tagen und Wochen nach der Geburt in der Regel am häufigsten die weibliche Stimme der Mutter hören. Bei Hunden greift diese Erklärung nicht.

"Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Vorliebe von Hunden für Babysprache von Frauen während ihrer Domestizierung entwickelt hat", sagt Anna Gábor von der Eötvös Loránd University in Budapest, die an der Studie beteiligt war in einer Pressemitteilung der Universität. "Wahrscheinlich weil Frauen mit Hunden öfter in Babysprache sprechen als Männer."

Wenn es darum geht, mit ihrem Hund zu kommunizieren, haben Frauen also wahrscheinlich einen kleinen Vorteil gegenüber Männern.