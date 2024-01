Auf ähnliche Weise lief ein Experiment von Forschenden um die Verhaltensforscherin Nicky McGrath von der University of Queensland in Brisbane, Australien. Wie sie nun in der Fachzeitschrift Royal Society Open Science berichten, können Menschen aus dem Gackern von Hühnern erstaunlich gut heraushören, wie sich die Tiere fühlen.

Ihr Experiment war natürlich keine Wette für eine Samstagabend-Show, sondern hatte einen ernsten Hintergrund: Das Haushuhn ist das häufigste Nutztier der Welt. Jedes Jahr werden nach Schätzungen der Vereinten Nationen mehr als 70 Milliarden Hühner geschlachtet. Die Fähigkeit, emotionale Informationen aus den Rufen der Tiere zu erkennen, könnte deren Wohlbefinden in Mastbetrieben steigern, sagt Joerg Henning, Veterinär-Epidemiologe an der University of Queensland und Mitautor der Studie, laut einer Mitteilung. Denn damit ließe sich leichter überwachen, in welcher Verfassung sich die gehaltenen Tiere befinden. Zukünftig könnten dabei auch Systeme mit Künstlicher Intelligenz eingesetzt werden.

Menschen können auch den Gemütszustand von Schweinen und Laubfröschen deuten

Das Forscherteam spielte in seinem Experiment 192 menschlichen Versuchsteilnehmern Tonaufnahmen von zwölf weiblichen Haushühnern vor. Diese erwarteten entweder eine Belohnung oder eine Enttäuschung - und gackerten. Die Aufnahmen stammten aus einem früheren Experiment. Die Hennen hatten gelernt, Geräusche - etwa das Klingeln eines alten Telefons, oder das Tröten einer Autohupe - mit verschiedenen Folgen zu assoziieren. Je nach Ton wartete auf die Hühner etwas anderes hinter einer Tür. Entweder eine Belohnung: Schüsseln voller Mehlwürmer, normales Futter oder ein Staubbad für die Federn. Oder eine herbe Enttäuschung: eine leere Schüssel. Wenn die Hennen sich auf volle Schüsseln freuten, gackerten sie entweder schneller oder höher. Letzteres wird auch Futterruf genannt. Zu hören ist er etwa in diesem Video:

Auf eine bevorstehende Enttäuschung reagierten die Hühner dagegen mit Wimmern oder weinerlichem Gackeln. Einen Eindruck davon verschafft diese Tonspur:

Das Ergebnis des Experiments: 69 Prozent der Personen konnten heraushören, ob die Hühner sich freuten oder ärgerten. Das sei bemerkenswert, wird Joerg Henning zitiert. Es sei ein weiterer Beleg dafür, dass der Mensch den emotionalen Kontext der Rufe verschiedener Tierarten erkennen könne. Bisherige Forschungsarbeiten haben bereits gezeigt, dass viele Tiere Gefühle auf ähnliche Weise ausdrücken und Menschen deren Laute zuordnen können. Möglicherweise sei das schon für frühe Primaten eine überlebenswichtige Fähigkeit gewesen, die sich deshalb evolutionär durchgesetzt habe. Frühere Studien zeigten etwa, dass Menschen den Gemütszustand von Säugetieren erkennen können, etwa von Hunden und Schweinen, aber auch Elefanten und Elchen. Besonders die Stimmlage verrät die Stimmung der Tiere: Ängstliche Tiere geben tendenziell hohe Laute von sich, während aggressive Tiere tiefer und rauer klingen. Doch Menschen können auch die Stimmung entfernterer Verwandter deuten, etwa von Reptilien und Amphibien. Eine Studie zeigte, dass sie anhand der Laute von Laubfröschen und Alligatoren erkennen können, ob diese sich bedroht oder gestört fühlen.

Bei den australischen Hühnern zeigte die Studie sogar: Vorerfahrung mit Hühnern spielt keine Rolle bei der Fähigkeit, aus dem Gackern Frustration oder Freude herauszuhören. Angestellte in der Geflügelindustrie schnitten nicht besser ab als andere.