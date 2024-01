Von ihrem Unterschlupf aus hatten die Menschen wohl einen weiten Blick hinunter auf den Fluss und auf die Ebene vierzig Meter tiefer, wo Pferde, Rentiere und Wollnashörner durch die kalte Steinzeitlandschaft zogen. Es muss eine Behausung mit prächtiger Aussicht gewesen sein - in einer unwirtlichen, kargen Umgebung, in der es für die Menschen ums schlichte Überleben ging.

Genau im Eingangsbereich dieser Höhle in Ranis im heutigen Thüringen machte ein internationales Forschungsteam nun eine Entdeckung, die zu einem Umdenken über die frühe Besiedlungsgeschichte Europas führen könnte. In Sedimenten fanden Wissenschaftler nicht nur klingenförmige Steingeräte, sondern auch menschliche Knochen der Gattung Homo sapiens. Die Datierung brachte eine riesige Überraschung: Die Knochenfragmente sind 45 000 Jahre alt. Es sind damit die ältesten je gefundenen Knochen anatomisch moderner Menschen nördlich der Alpen. Der moderne Mensch erreichte also früher als lange angenommen das nördliche, kalte Mitteleuropa und lebte dort mehrere Tausend Jahre gemeinsam mit dem Neandertaler, wie das Forscherteam in drei Artikeln in den Fachmagazinen Nature und Nature Ecology & Evolution berichtet.

"Die Fundstelle in Ranis beweist, wie früh sich Homo sapiens in die nördlichen Breiten Europas ausbreitete", sagt Jean-Jacques Hublin, einer der Projektleiter und ehemaliger Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, der heute den Lehrstuhl für Paläoanthropologie am Collège de France in Paris innehat. Offenbar drangen die frühen Einwanderer vor mindestens 45 000 Jahren noch unter extrem kalten Klimabedingungen ins nördliche Mitteleuropa vor, es war damals im Durchschnitt rund zehn Grad Celsius kälter als heute. Sie suchten in Höhlen wie der von Ranis Unterschlupf und jagten die Tiere der kalten Steppenlandschaften. "Die Funde und Analysen verändern unser Wissen über die Übergangsperiode vom Neandertaler zum Homo sapiens fundamental", sagt Hublin. "Es ist nun klar, dass Mitteleuropa mindestens viertausend Jahre lang parallel die Heimat zweier menschlicher Spezies war."

Als der Homo sapiens über die Alpen kam, war es rund zehn Grad Celsius kälter als heute

Die aufwendigen Grabungen im Eingangsbereich der Ilsenhöhle unter der Burg Ranis begannen 2016. Die Forscher wollten alte Funde aus den 1930er-Jahren besser verstehen und vor allem die Fundschichten zeitlich exakt zuordnen. In einer Grabung waren damals in der Höhle fantastisch verarbeitete blattförmige Pfeilspitzen sowie Steinklingen und auch Knochenreste entdeckt worden, teilweise mit Schnittmarkierungen von Steinklingen. Allerdings arbeiteten Forschende vor knapp hundert Jahren nicht mit den heutigen modernen Methoden. "Es war nicht klar, ob nach den Ausgrabungen in den 1930er-Jahren noch ausreichend fundführende Sedimente vorhanden waren", sagt der Archäologe Marcel Weiss, der an allen drei nun erscheinenden Arbeiten beteiligt war und an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg forscht.

Doch unter einem Felsblock, der einst zum Höhlendach gehörte und im Lauf der Jahrtausende heruntergestürzt war, hatte man damals nicht gegraben. Das war ein Glücksfall, lag dieser Abschnitt doch direkt neben den alten Grabungsarealen. So konnten frühere Funde leichter zugeordnet werden. Acht Meter gruben die Archäologen in die Tiefe. So gelangten sie Schicht für Schicht zurück in der Zeit. In Jahrtausenden hatten sich in der Höhle verschiedene Sedimente abgelagert, und in ihnen Knochen und andere Hinterlassenschaften von Menschen und Tieren.

Detailansicht öffnen In Ranis gruben die Archäologen acht Meter tief nach unten. (Foto: Marcel Weiss)

Wegen der Tiefe und der vielen großen Steine mussten die Forscher den Schacht eng halten, er war auf rund zwei Quadratmeter beschränkt, sagt Weiss: "Wir waren überrascht, auf dieser kleinen Fläche vier menschliche Knochen zu finden." Insgesamt entdeckte das Team 13 menschliche Überreste, neun davon unter den Fossilien der alten Grabung von 1930, die damals nicht identifiziert werden konnten.

Dabei, die Knochenfragmente einer bestimmten Menschenart zuzuordnen, half den Anthropologen die sogenannte Paläoproteomik. Dabei wird eine Spezies über einzelne Proteine des Knochenkollagens bestimmt. Diese Knochen und weitere organische Reste aus der Fundschicht datierten die Forscher mit der sogenannten Radiokarbonmethode auf 45 000 Jahre, sogar ein Alter bis 47 500 Jahre ist möglich. Aus dieser Zeit hat es bislang keine gesicherten Funde gegeben. Es gibt zwar Hinweise darauf, dass der Homo sapiens vor etwa 54 000 Jahren im Rhônetal in Südfrankreich auftauchte und dort auch schon eine überlegene Technologie mit Pfeil und Bogen im Gepäck hatte, wie Ludovic Slimak von der Universität von Toulouse Jean Jaurès im Jahr 2022 im Fachmagazin Science Advances berichtete. Doch diese Arbeiten sind umstritten. Gesicherte Nachweise existierten nur aus der Bacho-Kiro-Höhle im heutigen Bulgarien, dort siedelte der Homo sapiens vor rund 44 000 Jahren. Alle weiteren Funde aus Mittel- und Nordeuropa sind jünger.

Begeistert zeigen sich die Forscherinnen und Forscher auch darüber, dass sich in der Schicht mit den menschlichen Knochen, der sogenannten grauen Schicht von Ranis, auch Steingeräte befanden. Ähnliche solche technisch aufwendig bearbeiteten Steingeräte waren bereits aus der Grabung in den 1930er-Jahren bekannt. Man bezeichnet sie als Kultur oder Technologiekomplex des LRJ (Lincombien-Ranisien-Jerzmanowicien). "Wir dachten bislang, dass die Pfeilspitzen und Steinklingen aus der Höhle vom späten Neandertaler stammten", sagt Jean-Jacques Hublin. Doch offenbar sei es ganz anders gewesen. "Dass sie sich nun eindeutig dem modernen Menschen zuordnen lassen, ist für uns Archäologen sehr wichtig", sagt Marcel Weiss. Denn sie lassen Rückschlüsse auf andere Höhlenfundorte in Europa zu: Vom heutigen Mähren in Tschechien über das südöstliche Polen bis zu den britischen Inseln im Westen gibt es Funde der LRJ-Kultur.

Die Menschen kamen in kleinen Gruppen nach Europa, nicht in großen Verbänden

Damit wird auch klarer, wie Mitteleuropa vor 45 000 Jahren besiedelt wurde. In der Region zogen damals einzelne Gruppen von wohl etwa 25 Menschen umher. Forscher dachten lange, der moderne Mensch sei quasi in Wellen eingewandert und habe dank seiner Übermacht den Neandertaler aus seinen Territorien vertrieben. "Jetzt sehen wir: Es war ein langsamer Prozess, kleine Gruppen kamen und übernahmen regional bestimmte Gebiete", sagt Hublin. Es sei ein Hin und Her in der Besiedlung attraktiver Lebensräume gewesen. Während einer Übergangszeit habe es eine Art "Flickenteppich" gegeben aus Populationen und Kulturen wie dem LRJ, sowohl vom Homo sapiens als auch vom Neandertaler. Zum LRJ-Komplex zählt Hublin höchstens ein paar Hundert Menschen. Sie waren die ersten Siedler der Art Homo sapiens.

Erstaunlich ist auch, unter welchen klimatischen Rahmenbedingungen sich diese Einwanderung vollzog. Lange dachte man, dass der Neandertaler, der seit Jahrzehntausenden auf dem kalten Kontinent überlebte, Vorteile gegenüber dem Homo sapiens gehabt habe, der aus den wärmeren Regionen Afrikas hinzukam. "Wir sehen nun, dass langfristig der moderne Mensch im kalten Mitteleuropa überlebte und sich ausgerechnet der Neandertaler ins wärmere Südwesteuropa zurückzog und dann ausstarb", sagt Hublin. "Das ist erstaunlich."

Detailansicht öffnen Forscherin Sarah Pederzani untersucht Reste von Tierzähnen, um das Klima der Vorzeit zu rekonstruieren. (Foto: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology)

Dem Forscherteam gelang es nun, die damaligen Umweltbedingungen genau zu rekonstruieren. Vor 45 000 Jahren herrschte in der Region demnach ein kaltes, nahezu baumloses Tundren-Klima, ähnlich wie heute im Nordwesten Russlands oder in Finnland, fanden Forscher um Sarah Pederzani vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig heraus. "Bisher ging man davon aus, dass die Widerstandsfähigkeit des Menschen gegen kalte Klimabedingungen erst mehrere tausend Jahre später entstand", sagt Pederzani. "Somit ist unser Ergebnis durchaus überraschend. Vielleicht waren kalte Steppen mit größeren Herden von Beutetieren für diese Menschengruppen attraktiver als bisher vermutet."

Jedenfalls zeigen die Analysen der Tierknochen aus der Höhle, dass die Menschen mit ihren Jagdwerkzeugen und den steinernen Pfeilspitzen in der Lage waren, große Säugetiere in der kargen Landschaft zu erlegen, vor allem Rentiere, Pferde, Wollhaarmammuts und Wollnashörner. Vielleicht war genau das ihr Überlebensvorteil. Und so verweilten sie auch nie allzu lange an einem Ort, sondern folgten den Herden. Die Fundschichten von Ranis seien letztlich "das Resultat vieler, kurzer Aufenthalte der Menschen", sagt Marcel Weiss. Und immer wenn die Menschen weg waren, auch das zeigen die Ausgrabungen, kehrten die Raubtiere der Umgebung zurück, Höhlenbären und vor allem Höhlenhyänen. Letztlich blieb die Höhle mit Aussicht ihr Revier.