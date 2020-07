Die Union hat den Koalitionspartner SPD aufgefordert, die Vorgänge um den Zahlungsdienstleister Wirecard vollständig aufzuklären. "Wir erwarten vom Bundesfinanzministerium und von Staatssekretär Jörg Kukies eine lückenlose Aufklärung der Umstände im Fall Wirecard, und dass den Abgeordneten hierfür alle erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt werden", sagte Antje Tillmann (CDU), finanzpolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag am Montag der Süddeutschen Zeitung.

Zwar habe das Bundesfinanzministerium, das vom Koalitionspartner SPD geführt wird, bereits Anfang Juli im Finanzausschuss einige Erklärungen abgegeben. Allerdings habe man "eine weitere, umfangreichere Aufarbeitung der Geschehnisse im Fall Wirecard" angefordert, sagte Tillmann, die auch im Finanzausschuss des Bundestags sitzt. Die Frist für diesen Sachstandsbericht laufe am 15. Juli ab.

Tillmann fordert darüber hinaus lückenlose Information darüber an, was Staatssekretär Kukies und der frühere Wirecard-Chef Markus Braun bei einem Treffen anlässlich des 50. Geburtstages von Braun am 5. November 2019 besprochen hatten. Das Bundesfinanzministerium hat für den Gesprächsinhalt Geheimschutzinteressen geltend gemacht und angekündigt, den Abgeordneten weitere Informationen in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages zur Verfügung zu stellen. "Wir werden uns diese Unterlagen kurzfristig ansehen und ganz genau prüfen", sagte Tillmann. Es sei darüber hinaus beabsichtigt, "kurzfristig mit dem Bundesfinanzministerium in einer Videokonferenz die Aufarbeitung der Geschehnisse im Fall Wirecard fortzusetzen und zu vertiefen". Der Termin werde derzeit abgestimmt.

Über das Geburtstags-Gespräch wird nur in der Geheimschutzstelle des Bundestags informiert

Staatssekretär Kukies ist im Bundesfinanzministerium für die Aufarbeitung des Bilanzskandals bei dem Dax-Konzern Wirecard zuständig. Er gerät jetzt allerdings selbst unter Druck, weil unklar ist, was Kukies vorab von den Schwierigkeiten bei Wirecard gewusst hat. Das Bundesfinanzministerium will darüber keine weitere Auskunft geben. Ein Sprecher bestätigte das Gespräch zwischen Braun und Kukies, verschickte weitere Details aber mit Verweis auf "Geheimschutzinteressen" an die Geheimschutzstelle des Bundestags, wo sie nur von Abgeordneten nach Anmeldung eingesehen werden können.

Die Einstufung stößt auf heftige Kritik. Auch, weil Anleger wegen der Bilanzmanipulation erheblich geschädigt worden sind. Rund 1,9 Milliarden Euro sind nicht mehr auffindbar.

"Die Antworten der Bundesregierung sind dünn", kritisierte Lisa Paus, Finanzexpertin der Grünen in Berlin. "Statt Geheimniskrämerei brauchen wir eine transparente Aufklärung." Nötig sei eine grundlegende Reform der Finanzaufsicht, sie müsse mit kriminalistischen Kompetenzen ausgestattet werden. Die Bundesregierung habe darauf verwiesen, dass Betrügereien wie im Fall Wirecard nur mit echten forensischen und polizeilichen Ermittlungsmethoden aufzudecken seien. "Genau diese Fähigkeiten, ein Unternehmen zu durchleuchten, fehlen aber der deutschen Finanzaufsicht", sagte Paus. Das sei schon in einer ganzen Reihe von Skandalen wie der Pleite des Container-Unternehmens P&R oder dem Cum-Ex-Steuerraub teuer zu stehen gekommen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eine Reform der Finanzaufsicht angekündigt.