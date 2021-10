Wie Deutschland bei E-Auto-Batterien aufholen will

Die Batteriezelle ist das Herz des E-Autos, Weltmeister sind in der Produktion aber die Asiaten. Nun suchen auch die Deutschen nach der besten Formel - und hoffen, dass es nicht zu spät ist.

Von Max Hägler

Wie gekochter Brokkoli sieht das aus, was Alexander Tost auf seinem Bildschirm zoomt, nur die Farbe leuchtet ungesund. Wobei solche überaus laienhafte Vergleiche wohl nicht angebracht sind, denn es geht in diesem Volkswagen-Labor in Salzgitter um nichts weniger als um die Zukunft der deutschen Autoindustrie: Tost, ein promovierte Elektrochemiker im blauen VW-T-Shirt, hat mittels eines Rasterelektronenmikroskops mal wieder das Allerinnerste einer Batteriezelle vor Augen.