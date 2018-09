28. September 2018, 18:59 Uhr Verhandlungen Dramatisches Diesel-Wochenende steht bevor

Die Bundesregierung und Autohersteller wollen am Wochenende weiter über mögliche Lösungen für Besitzer von Dieselautos diskutieren.

Ein Gipfeltreffen am Freitag brachte keinen Durchbruch. Nun soll bis Montagabend ein Konzept stehen.

Möglich sind weiterhin drei Varianten: Umtauschprämien, Rückkaufangebote und ein Gutscheinsystem für die Nachrüstung.



Von Markus Balser und Michael Bauchmüller , Berlin

In Berlin-Mitte wurde passend zum Diesel-Gipfel im Kanzleramt am Freitag schon mal geübt, wie es ohne Autos geht. Tausende Polizisten riegelten das Regierungsviertel für den umstrittenen Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan ab. Keine Autos, keine Fahrräder. Gute Luft also zwischen Kanzleramt, Reichstag und Brandenburger Tor.

Wie aber lässt sich das akute Abgasproblem in den 65 deutschen Problemstädten lindern? Eigentlich sollte ein Treffen im Kanzleramt schon am Freitagnachmittag eine Lösung bringen. Neben Hausherrin Angela Merkel und Kanzleramtsminister Helge Braun reisten auch Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Finanzminister Olaf Scholz, Umweltministerin Svenja Schulze (beide SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) an. Nachrüstung, Umtausch, Rückkauf - schon seit Monaten sind Ideen auf dem Tisch. Doch die Runde ging nach eineinhalb Stunden ohne Beschluss auseinander. Wichtige Punkte seien ungelöst, hieß es im Anschluss aus Regierungskreisen. Aber auch: "Wir sind auf einem guten Weg." Über das Wochenende sollten noch letzte Details geklärt werden, damit man am Montagabend im Koalitionsausschuss entscheiden könne.

Eigentlich war fieberhaft verhandelt worden, um schon am Freitag eine Lösung zu verabschieden. Noch in der Nacht zum Freitag hatte das Bundesverkehrsministerium einen neuen Stand der Verhandlungen mit der Autobranche an die beteiligten Ressorts versandt. Doch die meldeten eine Reihe von Bedenken an. So will das Umweltministerium deutlich mehr Diesel-halter und Städte von dem Programm für sauberere Luft profitieren lassen als bislang geplant. Während Scheuers Pläne bislang nur die neun Städte mit der schlimmsten Abgasbelastung wie München, Stuttgart, Köln und zusätzlich die Pendlerstadt Frankfurt vorsehen, fordert Umweltministerin Schulze, das Programm auf 17 Städte auszudehnen. Profitieren soll unter anderem auch Berlin.

Damit allerdings würde sich die Zahl der Autohalter, die auf Hilfe hoffen können, von 1,38 auf weit über zwei Millionen fast verdoppeln. Deutlich steigen würden folglich auch die Kosten für die Industrie. Die aber lehnt das ab. Und auch der Staat will nicht einspringen. Finanzminister Scholz will keine Staatsbeteiligung. Möglich wäre es allerdings, ungenutzte Mittel aus bestehenden Fonds zu verwenden.

Nach wie vor umstritten ist auch, was den Dieselhaltern eigentlich genau als Hilfe angeboten werden soll. Im Gespräch sind drei Varianten: Umtauschprämien, Rückkaufangebote und ein Gutscheinsystem für die Nachrüstung. Diskutiert wurde Regierungskreisen zufolge auch die Möglichkeit, die Nachrüstung für ältere Dieselautos wieder aus dem Konzept zu nehmen - wegen Problemen bei der Haftung. Weder Hersteller noch Zulieferer wollen bisher das Risiko für Schäden nach dem Einbau tragen. Denn wie sich die neuen Katalysatoren mit den alten Motoren und ihrer Elektronik vertragen, ist noch nicht gut erprobt. Doch das Umweltressort pocht auf die Nachrüstung - schon mit Blick auf jene Autofahrer, die sich nicht auf die Schnelle den Kauf eines neuen Autos leisten können. Auch Merkel selbst hält an dieser Option fest.

Viele Detailfragen sind noch umstritten

Es stehe, so heißt es nun in Regierungskreisen, ein anstrengendes Wochenende bevor. Denn umstritten ist auch, für welche Autobesitzer eine Umtauschmöglichkeit bestehen soll. Während das Umweltressort auch Besitzer von Diesel-Autos der Abgasnorm Euro 6 einbeziehen will, lehnt Scheuer dies ab. Er will den Kreis auf Autos der Euro-Normen 4 und 5 begrenzen. Und dann soll die ganze Operation ja Fahrverbote vermeiden - und zwar auch solche, die eigentlich schon im kommenden Jahr in Kraft treten sollen.

Haftung, rechtliche Grundlagen, Kosten und Technik: Die Detailfragen wollen die Ministerien nun weiter verhandeln. Auch neue Gespräche mit der Autobranche seien geplant, hieß es in Regierungskreisen. Am Montagabend soll dann der Koalitionsausschuss der Bundesregierung eine Einigung bringen. Die erste Ministerin verzichtete am Freitag schon mal aufs Auto. Umweltministerin Svenja Schulze machte sich nach dem Treffen schnurstracks auf den Weg zum Bahnhof.