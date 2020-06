Eigentlich ist Sir Angus Deaton ein freundlicher Mensch, der gern einmal einen Scherz in seine Ausführungen einstreut. Wenn ihm aber etwas gegen den Strich geht, dann legt der Träger des Wirtschaftsnobelpreises alle professorale Zurückhaltung ab und wird deutlich: Das US-Gesundheitssystem? Eine Farce. Staatliche Entwicklungshilfe? Zynisch und böse, weil sie den Empfängerländern mehr schade als nutze. Am Montag sprach der gebürtige Schotte, der an der US-Elite-Universität Princeton lehrt und 2016 von der britischen Queen in den Adelsstand erhoben wurde, bei den Online Science Days, die dieses Jahr die traditionelle Nobelpreisträgertagung in Lindau am Bodensee ersetzen. Mit der SZ traf sich der 74-Jährige vorab zum Interview - per Videotelefonat.