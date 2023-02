Von Caspar Busse, Claus Hulverscheidt, Georg Ismar und Christina Kunkel

Es sind Milliarden für das Saarland: Der amerikanische Halbleiterproduzent Wolfspeed plant in dem Bundesland, das mit dem wirtschaftlichen Umbruch kämpft, eine neue Fertigung. Auf dem Gelände eines ehemaligen stillgelegten Kohlekraftwerks in Ensdorf im Landkreis Saarlouis soll eine neue hochmoderne Fabrik für Halbleiter entstehen. Das Projekt steht nach SZ-Informationen unmittelbar vor der Bekanntgabe. An diesem Mittwoch will Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und Industrievertretern den Startschuss geben.