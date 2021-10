Die Armut ist überall: Zelt eines Obdachlosen am Venice Beach in Los Angeles.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

2066 Crist Drive, Los Altos. Das ist sie also, die berühmteste Garage der Welt. Hier ging es los mit Apple damals, Steve Jobs sagte mal über diese Zeit, in der er und Steve Wozniak in dieser Garage getüftelt und geschraubt haben: "Zwei Typen, Woz und ich, und zehn Jahre später ist Apple ein Zwei-Milliarden-Dollar-Unternehmen." Das klingt romantisch, und das ist es ja auch: Zwei Jungs basteln in der Garage, weil im Haus kein Platz ist und sie sich keine Werkstatt leisten können. Jobs verkaufte damals seinen VW-Bus, Wozniak seinen Taschenrechner. Reich waren sie da noch nicht, die beiden. Aber all das ist eben auch schon länger her.