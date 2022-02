Interview von Ralf Wiegand

SZ: Wie kommt man dazu, sich mit Steuermoral wissenschaftlich zu beschäftigen? Moral ist ja ein Begriff der eher weichen Art.

Korinna Schönhärl: Ich bin auf dieses Thema gestoßen, als ich mich für meine Habilitation mit den Investitionen europäischer Banken im 19. Jahrhundert in Griechenland befasst habe. Da haben mich Kollegen immer wieder darauf angesprochen, dass doch die Steuermoral im heutigen Griechenland so schlecht sei, ob das auch schon im 19. Jahrhundert so gewesen sei. Ich habe festgestellt, dass man diese Klagen tatsächlich schon damals gefunden hat. Es handelt sich, wie in ganz vielen anderen Bereichen auch, um ein Stereotyp, das sich über Jahrzehnte und über Jahrhunderte hinweg transportiert hat. Für die Frage, warum bestimmte Nationen im Ruf stehen, ihre Steuern so schlecht zu zahlen, ist der Begriff der Steuermoral besonders gut geeignet - gerade weil er so schillernd ist und so viele Facetten hat.

Was ist Steuermoral überhaupt?

Zum Ende des 19. Jahrhunderts hat man darunter das tatsächliche Steuerzahlverhalten verstanden. Also die Frage, ob Bürgerinnen und Bürger ihre Steuern wirklich gemäß den Gesetzen bezahlen oder nicht. Um das zu messen, hat man sich Ergebnisse der Steuerfahndung angeguckt. Ab den 1950er-Jahren wurde mit Meinungsumfragen gearbeitet: Was denken Sie eigentlich über das ehrliche Steuerzahlen? Meinen Sie, dass das wichtig ist? Wie verstehen Sie ein Steuervergehen - ist es ein Verbrechen oder ein Kavaliersdelikt? Das Meinungsbild, das so entsteht, bezeichnet die empirische Sozialforschung bis heute als Steuermoral.

Klingt seltsam. Man fragt die Leute doch auch nicht, ob sie es richtig oder falsch finden, an einer roten Ampel zu halten. Warum stellt man, überspitzt formuliert, das Steuerrecht zur Abstimmung?

Das liegt an dem spezifischen Charakter von Steuern: Man soll etwas abgeben, was man selbst verdient hat - und zwar an so etwas Abstraktes wie den Staat. Man hat also kein Gesicht, keinen wirklichen Interaktionspartner. Das ist wohl der Grund, warum Steuerzahlerinnen und Steuerzahler versuchen, dieser Pflicht auszuweichen - ein Phänomen, das so alt ist wie die Steuer an sich. Man kann das schon in der antiken Polis Athen beobachten oder in Ägypten unter römischer Herrschaft. Die Versuche, Steuern zu minimieren, sind wirklich ganz alt.

Wenn wir uns journalistisch mit Steuervermeidung beschäftigen, stehen wir häufig vor der Frage: Was ist legal oder illegal, was legitim oder illegitim?

Man hat es sehr oft mit Konstellationen zu tun, in denen ein Verhalten angeprangert wird, das den Buchstaben des Gesetzes nach noch legal ist, aber von Medien und auch von ganz vielen Bürgern und Steuerzahlerinnen als illegitim empfunden wird: Das geht doch nicht - obwohl es nicht verboten ist. Offensichtlich ist es ganz schwer, Steuergesetze so zu stricken, dass sie das Rechtsempfinden der Bürgerinnen und Bürger ausdrücken.

Der Eindruck ist: Normalverdienerinnen und Normalverdiener haben kaum Möglichkeiten, der Einkommensteuer zu entgehen. Je mehr Geld aber jemand hat, umso größer werden die Möglichkeiten, dieses Geld irgendwo zu verstecken, in der Karibik, in einer Stiftung, in der Schweiz.

Diesem Eindruck würde ich zustimmen. Allerdings glaube ich nicht, dass Leute, die zu wenig verdienen, um groß Steuern hinterziehen zu können, per se steuerehrlicher wären. Wenn ich sehe, wie erstaunt mich die Leute anschauen, wenn ich mal wieder auf der Suche nach einer Putzfrau bin, die ich anmelden kann: wie ein Alien. Oder wenn ich ins Restaurant gehe und sage: Nee, ich möchte nicht so ein handgeschriebenes Zettelchen, sondern ich hätte gern einen Kassenzettel aus Ihrer Registrierkasse. Ob die Steuermoral bei den nicht so Reichen tatsächlich so viel besser ist, dahinter möchte ich ein dickes Fragezeichen setzen.

Es ist also insgesamt schlecht bestellt um die Steuermoral?

Ich möchte den Begriff der Steuermoral gerne verstanden wissen als Normen des ehrlichen Steuerzahlens, die in einem gesellschaftlichen Diskurs immer wieder neu ausgehandelt werden. Wie verhandeln Gesellschaften eigentlich über dieses Steuerzahlen? Wer redet da überhaupt mit, welche Interessen sind vertreten, welche setzen sich durch und welche gehen unter? Wir brauchen einen breiten Diskurs zu diesem Thema, in dem alle zu Wort kommen, die sich dann an die Normen halten sollen.

Fehlt es also nur an der Erklärung des Staats, wofür Steuern gebraucht werden? Ist es das Abstrakte, was die Steuermoral senkt?

Schauen wir doch mal in die USA, wo es die Tax Education gibt - absolut faszinierend. Die Amerikaner haben 1942 einen Film gedreht, mit Donald Duck als Hauptfigur. Die USA waren gerade in den Zweiten Weltkrieg eingetreten und haben aus der vorherigen Klassensteuer eine Massensteuer gemacht, um die Kriegskosten zu finanzieren. Plötzlich mussten nicht mehr nur vier Millionen Amerikaner Steuern zahlen, sondern 42 Millionen. Ganz viele Leute mussten zum ersten Mal überhaupt eine Einkommensteuererklärung machen. Donald Duck stand für diese 42 Millionen und hat's ihnen erklärt. Bis heute gibt es ein großes Programm "Steuern verstehen" für die Schulen, aber auch im Internet, Radio und Fernsehen, wo auf teilweise sehr witzige, charmante, amüsante Art und Weise erklärt wird: Warum muss man eigentlich Steuern zahlen?

Warum gibt es das hierzulande nicht?

In Deutschland hat man das gleich nach dem Zweiten Weltkrieg auch mal versucht, auch weil die Amerikaner die Deutschen zu besseren Bürgern, zu besseren Demokratinnen machen wollten. Das ist aber mit dem Wirtschaftswunder ab Anfang der 1950er-Jahre komplett eingestellt und nie mehr angefangen worden, auch nicht, als später in den 1970er- und 1980er-Jahren die großen Steuerskandale kamen und die Kassen wieder leer waren. Das ist schwer zu verstehen. Bei uns kann man ohne Probleme eine Schullaufbahn selbst im Gymnasium hinter sich bringen, ohne mit dem Thema Steuern jemals irgendetwas zu tun gehabt zu haben.

Wenn die Steuerzahler genauer wüssten, was mit ihrem Geld passiert - würden sie dann lieber zahlen?

Das wird in der Forschung oft als Argument angeführt. Es gibt interessante Studien, zum Beispiel aus der Schweiz, wo die lokale Verwendung der Steuern teilweise in Bürgerbegehren zur Abstimmung gestellt wird. Es lässt sich zeigen, dass es hier Effekte gibt. Allerdings ist es nicht so ausschlaggebend, wie man jetzt meinen würde. Wenn ich noch mal zurückgehe ins antike Athen: Da waren diese Beiträge, die reiche Bürger zahlen mussten, mehr oder weniger freiwillig. Sie konnten sie leisten, wofür sie wollten - für die Ausrichtung von Festspielen oder die Ausstattung von Kriegsschiffen. Dafür bekamen sie Stelen aufgestellt, auf denen ihr Name stand. Es hat aber nicht dazu geführt, dass sie nicht versucht hätten, ihre Steuerlast zu reduzieren.

Sie haben vorhin das Beispiel von Donald Duck als bravem Steuerbürger erzählt. Ist es nicht in Wahrheit längst so, dass man den armen Donald zur Steuerehrlichkeit erziehen will, während sein reicher Onkel Dagobert ungestraft sein Geld in irgendeine Steueroase bringen darf?

Stimmt, das Thema wird immer internationaler. Interessant finde ich, dass die großen NGOs hier offensichtlich ein Stück weit - ich weiß auch nicht - Beißhemmungen haben? Wenn die Ölplattform Brent Spar im Ozean versenkt werden soll, gibt es eine große Boykottaktion gegen den Ölkonzern. Aber warum gibt es eigentlich keine Boykottaktionen gegen Amazon oder Google? Oder auch gegen Banken, die ihre Finger im Cum-Ex-Skandal haben? Da habe ich noch nie gehört, dass irgendwer überlegen würde, deshalb seine Bank zu wechseln.

Steuervermeidung ist zu einem internationalen Exportschlager geworden. Wie eigentlich?

Am Beispiel der Schweiz lässt sich das schön nachvollziehen. Mein Kollege aus Lausanne, der Historiker Sébastien Guex, hat das letztes Jahr in einem großen Aufsatz untersucht. Die Schweiz hatte schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine sehr einflussreiche Bankbranche, die aber untereinander in starker Konkurrenz stand. So hatten die regionalen Kantonalbanken in vielen Bereichen des Bankgeschäfts große Vorteile, weil sie staatliche Garantien hinter sich wussten, weshalb sich die Privatbanken stark auf das Auslandsgeschäft konzentrierten. Parallel dazu entwickelte sich die Schweiz bereits zu einem hochpreisigen Tourismusland. Einige Schweizer Kantone erklärten die Touristen tatsächlich zu den Hühnern, die goldene Eier legen: Sie bringen viel Geld mit und geben es dann auch im Land aus. Da drauf setzten sich die Banken, die feststellten: Wenn wir jetzt gute Konditionen anbieten, sind die auch gewillt, ihr Geld hier anzulegen. Die konkurrierenden Kantone versuchten, einander zu unterbieten. Als dann in anderen Ländern die Einkommensteuer immer progressiver wurde, machten die Schweizer Banken ganz intensiv Werbung, um Kapital aus dem Ausland anzulocken. Das gelang gerade vor dem Ersten Weltkrieg auch deswegen so gut, weil die Schweiz ein neutrales Land war und man die Hoffnung hatte, dass es von imperialistischen Streitereien in Europa nicht tangiert werden würde - ein sicherer Ort für Geldanlagen. So kann man sagen: Schon vor Beginn des Ersten Weltkrieges war die Schweiz eine internationale Steueroase.

Was sie dann durch die Einführung des Bankgeheimnisses 1934 perfektionierte.

Die starke Banklobby in der Schweiz hat dafür gesorgt, dass der Staat das garantiert.

Zur Person Korinna Schönhärl forscht als Heisenberg-Professorin für Neuere/Neueste Geschichte an der Universität Paderborn zur Geschichte der Steuermoral. In Kürze erscheint der Sammelband "Not Paying Taxes. Tax Evasion, Tax Avoidance and Tax Resistance in Historical Perspective", den sie zusammen mit Gisela Hürlimann und Dorothea Rohde herausgibt.

Warum schafft es die Staatengemeinschaft nicht, solche Oasen trockenzulegen?

In den Archiven der OECD kann man sich anschauen, wie die Verhandlungen über Doppelbesteuerung, Steuervermeidung oder Steuerhinterziehung seit dem Zweiten Weltkrieg geführt wurden. Es hat schon ganz früh Versuche gegeben, dagegen etwas zu tun, die aber sehr gezielt von diesen Oasen-Ländern unterlaufen wurden. Wir erleben erst in den letzten Jahren, dass sich da auf der internationalen Ebene wirklich etwas bewegt.

Und dennoch findet das Geld immer neue, unbeleuchtete Wege.

"Schlupfloch" klingt immer so, als wäre da etwas unbeabsichtigt übersehen worden. Man muss sich darüber klar werden, dass jede Ausweichmöglichkeit irgendwann ganz bewusst aufgrund bestimmter Interessen geschaffen worden ist.

Und warum?

Die Situation in Deutschland gleich nach dem Zweiten Weltkrieg ist klassisch. Damals gab es eine extrem hohe Steuerbelastung, der Spitzensatz der Einkommensteuer lag tatsächlich über 95 Prozent - und es gab eine konservative Regierung, die der Meinung war, dass dringend Investitionen nötig seien, um die deutsche Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen. Zu hohe Steuern würden diese Investitionen abwürgen. Die Alliierten wiederum wollten nicht, dass die Steuern in Deutschland gesenkt wurden, weil sie ihre Besatzungskosten komplett bezahlt haben wollten. So sagte sich die Bundesregierung: Dann müssen wir eben dafür sorgen, dass die Leute diese Steuer umgehen und zum Beispiel Gewinne im Unternehmen unversteuert belassen können. Wenn solche bewusst geschaffenen Schlupflöcher erst mal da sind, ist es eine Mammutaufgabe, sie wieder wegzubekommen.

Wenn die einen Steuern zahlen müssen und die anderen Schlupflöcher nutzen können, trifft das das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen. Darf man im Zusammenhang mit Steuern von Gerechtigkeit sprechen - oder ist das zu romantisch?

Man sollte, wenn man über Steuern spricht, unbedingt über Gerechtigkeit sprechen! Denn mit Steuern wird die Umverteilung in Gesellschaften ins Werk gesetzt, es ist ein ganz wichtiges zentrales Instrument dazu. Wenn wir uns darüber unterhalten, wer Steuern zahlen soll und wie viel, welche Ausweichmöglichkeiten wir abschneiden wollen und welche bleiben sollen - dann sprechen wir immer auch darüber, wie eine gerechte Gesellschaft aussehen soll. Die andere Seite ist natürlich, dass die Vorstellungen, was eine gerechte Gesellschaft ist, extrem wandelbar sind. Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Preußen große Proteste wegen einer Einkommensteuer von um die vier Prozent. Die tatsächliche Höhe der Besteuerung hat nichts damit zu tun, ob sie als gerecht empfunden wird oder nicht. Da spielen offensichtlich ganz andere Faktoren eine Rolle.

Zum Beispiel?

Etwa das Mitspracherecht bei staatlichen Ausgaben oder ob staatliche Herrschaft überhaupt als legitim empfunden wird. Gerade angesichts eines wachsenden Rechtspopulismus ist das eine ganz wichtige Frage, die wir diskutieren sollten.

Machen Sie Ihre Steuererklärung eigentlich selbst?

Nein. Aber bei dem Argument, dass Steuerhinterziehung geschähe, weil alles so kompliziert sei, würde ich Vorsicht walten lassen. Die Forderung nach einer Steuererklärung, die auf einen Bierdeckel passt, kommt ja immer wieder. Das entspricht aber einfach nicht unserer komplexen Gesellschaft mit ihrer komplexen Wirtschaft. Wir brauchen nur ein einfacheres Steuerrecht, und dann wird alles gut? Hm, das glaube ich nicht.