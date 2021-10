Von Kathrin Werner

Die Situation sieht oft so aus: Menschen werden Eltern, die Mutter nimmt Elternzeit und bleibt mit dem Baby zu Hause, der Vater arbeitet weiter, nimmt vielleicht noch die zwei "Vätermonate" vom Elterngeld, einer muss ja das Geld verdienen und er verdient nun einmal mehr als sie. Irgendwann ist das Kind größer, geht in die Kita oder die Schule, die Mutter würde gerne wieder arbeiten, gerne im alten Beruf, vielleicht jetzt halbtags, aber es lohnt sich einfach nicht, weil Steuer und Sozialversicherungsabgaben fast alles verschlingen, was sie verdient. Was sich stattdessen lohnt: ein Minijob.

Das Ifo-Institut hat in einer neuen Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung ein Beispiel vorgerechnet: Verdient der Mann 48 000 Euro brutto im Jahr, würde die Ehefrau bei einem Stundenlohn von zehn Euro und einem Minijob mit zehn Wochenstunden 5400 Euro im Jahr hinzuverdienen. Wählt sie stattdessen einen Teilzeitjob mit 20 Wochenstunden, bei gleichem Bruttostundenlohn, blieben der Familie nicht einmal mehr 1000 Euro zusätzlich.

Viele der so genannten Zweitverdienerinnen, also meist Frauen, die in einer heterosexuellen Ehe weniger verdienen als der Mann und einen kleinen Teil zum Familieneinkommen beitragen, entscheiden sich wegen der Steuerlast häufig für einen Minijob, der sich insbesondere in der Corona-Pandemie aber als besonders krisenanfällig erwiesen hat. Diese Jobs bringen große Nachteile vor allem bei der Absicherung gegen Arbeitslosigkeit und auch bei der Altersvorsorge - was vor allem zum Problem wird, wenn die Beziehung endet. "Es muss uns gelingen, Frauen und Mütter aus der Zweitverdienerinnenfalle zu befreien", sagt Manuela Barišić, die Arbeitsmarktexpertin der Bertelsmann-Stiftung. "Ein erheblicher Teil des Arbeitskräftepotenzials von Frauen wird aktuell nicht voll ausgeschöpft."

Ifo-Institut und Bertelsmann-Stiftung schlagen ein Realsplitting vor

Die Stiftung und das Ifo-Institut empfehlen, das Ehegattensplitting und die Minijob-Regelung gemeinsam zu reformieren. Die Umwandlung des jetzigen Ehegattensplittings in ein Realsplitting und gleichzeitig der Minijobs in sozialversicherungs- und steuerpflichtige Beschäftigung könne 124 000 Menschen in Arbeit bringen, davon 108 000 Frauen. Der Vorschlag kommt zu einem passenden Zeitpunkt, denn er dürfte Thema der laufenden Sondierungsgespräche von SPD, Grüne und FDP über eine sogenannte Ampel-Koalition werden. Die FDP will das Ehegattensplitting nicht abschaffen, setzt sich aber für Veränderungen bei den Minijobs ein. Grüne und SPD hatten sich bereits im Wahlkampf für eine Neuregelung beziehungsweise Abschaffung des Ehegattensplittings ausgesprochen, das bislang dazu führt, dass eine Zweitverdienerin meist sehr viel höhere Steuern auf ein niedriges Einkommen bezahlt als den üblichen Eingangssteuersatz in Höhe von 14 Prozent.

Von 7,6 Millionen Ehefrauen in Deutschland im Alter von 25 bis 60 Jahren haben mit sechs Millionen rund drei Viertel ein geringeres Einkommen als ihr Partner und sind demnach Zweitverdienerinnen, hat das Ifo-Institut berechnet. Für all sie setze das aktuelle Steuer- und Sozialversicherungssystem falsche Anreize. Ifo-Institut und Bertelsmann-Stiftung schlagen als Alternative zum aktuellen Ehegattensplitting das so genannte Realsplitting vor. Dabei würden beide Eheleute separat steuerlich veranlagt, allerdings dürfte ein begrenzter Betrag in Höhe von 13 805 Euro, der die Unterhaltspflichten widerspiegelt, vom Partner auf die Partnerin übertragen werden. Dadurch sinkt die Steuerlast für die Zweitverdienerin, sodass sich die Aufnahme einer Beschäftigung oder die Erhöhung der Arbeitszeit für sie eher lohnen würde. Die Minijobs sollen quasi abgeschafft werden, schon ab dem ersten Euro Einkommen wären dann Sozialabgaben fällig, allerdings mit einem anfangs sehr geringen Beitragssatz. Der volle Satz würde in der Berechnung bei 1800 Euro anfallen, was einer Vollzeitbeschäftigung im Niedriglohnbereich entspricht. Diese Kombireform würde laut Bertelsmann und Ifo kaum zusätzliche Kosten für den Staat verursachen.