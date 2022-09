Alice Mascia ist seit Mai Chefin von Dazn in Deutschland, sie ist auf Sardinien aufgewachsen und lebt derzeit in München und Kuala Lumpur.

Interview von Caspar Busse

Seit Mai führt Alice Mascia, 48, die Geschäfte des Sport-Streaminganbieters Dazn in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wieder hat die Italienerin vor allem eine Aufgabe: das Geschäft aus der Krise führen und es profitabel machen. Damit hat sie Erfahrung. Fast 20 Jahre lang arbeitete Mascia für den US-Medienkonzern News Corp. von Rupert Murdoch, mit einer kurzen Unterbrechung bei einer Beratungsfirma. 2002 half sie beim Start des Bezahlsenders Sky Italia, von 2008 an arbeitete sie fast zehn Jahre lang bei Sky Deutschland und wechselte dann nach Australien zum Bezahlsender Foxtel. Dazn zeigt gegen Bezahlung unter anderem exklusiv die Fußball-Bundesliga am Freitag und Sonntag und nahezu die komplette Champions League. Mascia lebt inzwischen wieder in München, ist aber auch regelmäßig in Kuala Lumpur, wo ihr Mann arbeitet.