Von Caspar Busse

Dass die Streamingplattform Dazn irgendwann die Preise erhöhen würde, war von vielen erwartet worden. Denn zuletzt hatte das Unternehmen massiv in Sportrechte investiert und unter anderem die teuren Rechte an der Champions League im Fußball gekauft. Doch was Dazn an diesem Dienstag verkündete, ist dann doch eine Überraschung: Die Abopreise werden für Neukunden drastisch angehoben - und zwar kurzfristig bereits zum 1. Februar.

Das Monatsabonnement des Streaminganbieters soll von Februar an nun 30 Euro kosten, bisher sind es 15. Der günstigste Vertrag für ein Jahr schlägt mit 275 Euro zu Buche, bisher sind es 150. Dieser Preisanstieg gilt nach Dazn-Angaben vom Dienstag für neue Kunden und jene, "die ihre beendete Mitgliedschaft reaktivieren". Bestehende Abonnenten zahlen zunächst noch bis zum 31. Juli den aktuellen Preis. Wie viel sie anschließend zahlen müssen, sei noch nicht geklärt, hieß es. Wer noch schnell bis Ende Januar ein Abo abschließt, komme noch in Genuss der bisherigen Preise, hieß es.

Offenbar ist die Zahl der Kunden enttäuschend

Hintergrund der drastischen Preiserhöhung ist offenbar auch eine enttäuschende Entwicklung der Kundenzahlen. Konkrete Angaben gibt es nicht. Aber klar ist, dass nach dem Abstieg zuschauerträchtiger Vereine wie Schalke 04, dem HSV oder Werder Bremen in die zweite Liga die Attraktivität der ersten Liga arg gelitten hat. "Fürth gegen Bielefeld zieht eben nicht", sagt ein Beteiligter. Für solche Spiele schließen Fans kein Abo ab. Dazu kommt, dass auch die Meisterschaft mit der Dominanz des FC Bayern München und der enttäuschenden Leistungen der Konkurrenz nur mäßig spannend ist.

Dazn darf seit Beginn der laufenden Saison 2021/22 die Partien der Fußball-Bundesliga am Freitagabend und am Sonntag live zeigen. Die Spiele am Samstag sowie die Konferenz laufen weiterhin beim Konkurrenten Sky. Außerdem sind fast alle Spiele der Champions League im Angebot, einzelne Partien am Dienstag sind aber bei Amazon Prime zu sehen. Dazu kommen bei Dazn die Spiele anderer europäischer Ligen und andere Sportarten. Dazn ist seit August 2016 in Deutschland aktiv. Der Pay-Anbieter hatte zuletzt im vergangenen Jahr die Kosten für das Monatsabonnement relativ moderat erhöht - von zwölf Euro auf 15 Euro.

In Dazn-Kreisen heißt es, der neue Preis sei mit Blick auf die Konkurrenz "in der absoluten Höhe gerechtfertigt". In der Tat zahlten die Zuschauer für Abos etwa bei Sky oder bei Magenta-Sport (Deutsche Telekom) zuletzt relativ mehr als bei Dazn.