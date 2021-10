Von Klaus Ott und Jörg Schmitt

Die groß angelegte Razzia fand bereits vor gut drei Wochen statt; ganz unauffällig, nichts sollte durchsickern. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt gegen rund 100 Beschuldigte wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in Höhe von mehr als einer halben Milliarde Euro. Zwischen 150 und 200 Büros und Wohnungen in nahezu ganz Deutschland, so heißt es in Anwaltskreisen, wurden durchsucht. Die Staatsanwaltschaft will aufklären, welche Geschäfte da zu welchem Zweck gelaufen sind. Um den Fiskus zu betrügen? Strafverteidiger von Beschuldigten weisen das zurück.