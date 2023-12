Es gibt nicht viele Dienstleister, die ihre eigene Bedeutung am liebsten herunterspielen. Die Auskunftei Schufa gehört dazu, auch wenn ihr Bonitäts-Score ziemlich bedeutend ist: Für 60 Millionen Menschen in Deutschland gilt die Datensammlung als wichtiges Maß dafür, ob jemand kreditwürdig ist oder nicht. Erst unlängst aber ließ sich die Schufa von ihren Kunden bestätigen, dass ihr Score gar nicht so bestimmend ist, wie alle immer denken. Das ist deshalb eine wichtige Frage, weil der Europäische Gerichtshof (EuGH) in dieser Woche entscheidet, ob die Verwendung des Schufa-Scores und vergleichbare Bonitätsbewertungen eingeschränkt werden müssen.