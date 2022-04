Interview von Marc Beise und Christina Kunkel

Nicola Leibinger-Kammüller ist eine der wenigen Frauen an der Spitze eines großen deutschen Unternehmens. Seit 16 Jahren führt sie als Miteigentümerin das Familienunternehmen Trumpf, 3,6 Milliarden Euro Umsatz, 15 000 Mitarbeiter. Die in den USA geborene Unternehmerin ist gut vernetzt in der deutschen Wirtschaft, ihr Wort zählt. Beim Treffen in der Firmenzentrale des Maschinenbauers in Ditzingen bei Stuttgart hat sie große Sorgen über die einbrechende Wirtschaft.