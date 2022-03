Von Philipp Bovermann

Deutsche Tech-Innovationen sind häufig Tech-Regulierungsinnovationen, an deren Namen sich Menschen auf der ganzen Welt die Zähne ausbeißen. Zur "Datenschutzgrundverordnung" gesellt sich vielleicht bald der "Jugendmedienschutz-Staatsvertrag". Die in der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) zusammengeschlossenen Landesmedienanstalten treiben eine weitreichende Vision voran: Zugangskontrollen wie an der Disco für Schmuddelkram - der aber leider fast überall im Netz ist. Ausweis vorzeigen, Alter überprüfen, erst dann geht's weiter. Ein Internet für Erwachsene, eins für Kinder.