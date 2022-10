Von Malte Conradi und Jan Diesteldorf

Es ist das erste persönliche Treffen von Vertretern der ölexportierenden Länder seit Beginn der Corona-Pandemie und es ist eines, das große Beachtung findet: Um 14.30 Uhr kommen an diesem Mittwoch in Wien insgesamt 24 Abgesandte von Mitgliedstaaten des Ölkartells Opec und weiteren Ölexporteuren (zusammengefasst "Opec+") zusammen. Schon am Wochenende war bekannt geworden, dass es bei dem Treffen um eine Förderkürzung in Höhe von einer bis zwei Millionen Barrel täglich gehen soll. Das wäre die drastischste Kürzung seit einigen Jahren. Und die Nachricht zeigte Wirkung: Kaum öffneten am Montag die Märkte, schoss der Ölpreis um etwa fünf Prozent in die Höhe. Angesichts düsterer Aussichten für die Weltwirtschaft und hoher Energiepreise wartet die Welt nervös auf die Nachrichten aus Wien. Was passiert da gerade genau, und wie wirken sich die Entscheidungen auf den Einzelnen aus? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Warum ist die Opec überhaupt so wichtig?

Die 13 Mitglieder des Kartells haben in den vergangenen Jahren an Bedeutung eingebüßt. Ihre Reaktion darauf war, weitere ölexportierende Länder, angeführt von Russland, einzubinden. Gemeinsam nennt dieser Verbund sich Opec+ und steht für gut 40 Prozent der weltweiten Förderung und sogar etwa drei Viertel der weltweiten Reserven. "Diese Staaten organisieren einen guten Teil des Marktes. Das reicht auf jeden Fall, um den Ölpreis zumindest zu stabilisieren", sagt Energieexperte Andreas Goldthau vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung an der Uni Potsdam. Die Bedeutung des Kartells lässt sich auch daran ablesen, dass die USA die Opec+ in den vergangenen Monaten dringend gebeten haben, mehr Öl aus dem Boden zu pumpen. Der amerikanische Präsident Joe Biden sah sich im Sommer sogar genötigt, nach Saudi-Arabien zu reisen. Ein Besuch, den Kritiker als Kotau vor dem Regime sahen. Viel gebracht hat Biden die Reise allerdings nicht, das Ölkartell erhöhte seine Produktion daraufhin kaum merklich.

Warum wollen die Opec+-Länder die Förderung kürzen?

Die 23 Mitgliedstaaten des erweiterten Ölkartells haben ein Ziel, das sie eint: Sie wollen die Preise stabilisieren, aus eigenem Interesse. Denn nach den akuten Preissprüngen auf dem Ölmarkt nach Russlands Angriff auf die Ukraine zeichnete sich in den vergangenen Monaten ein Abwärtstrend ab. Ein Barrel Öl (etwa 159 Liter, gängige Maßeinheit für Erdöl) der für den Weltmarkt maßgeblichen Nordseesorte Brent kostete zuletzt nur noch knapp über 90 Euro. Noch im Juni waren es mehr als 120 Euro. Kürzen die wichtigsten Ölproduzenten nun ihre Produktion - und halten sich die beteiligten Länder dann auch an ihre Quoten - verknappt dies das Angebot auf dem Weltmarkt und wirkt dem Preisverfall entgegen. Allerdings: "Einige wichtige Staaten fördern derzeit ohnehin nicht die Menge, die sie zugesagt haben", sagt Andreas Goldthau von der Uni Potsdam. "Eine Förderkürzung wäre daher wohl vor allem ein Signal an den Markt, dass die Opec bereitsteht, sie will die Psychologie des Marktes beeinflussen." Historisch gesehen ist Öl allerdings immer noch teuer.

Warum sind die Preise für Rohöl zuletzt wieder gesunken?

Zuerst hatte die steigende Energienachfrage nach der Lockdown-Phase der Pandemie die Ölpreise steigen lassen, dann kam der Krieg: Der russische Überfall auf sein Nachbarland löste Anfang März einen Ölpreisschock aus. Binnen weniger Tage war der Brent-Preis um mehr als ein Drittel gestiegen. Die Embargos der USA und später der EU gegen russisches Öl trugen dazu bei, dass sich der Ölpreis auf einem höheren Niveau einpendelte. Jetzt hat sich der Wind gedreht. Die Weltwirtschaft steuert auf eine Rezession zu, die Ölnachfrage wird voraussichtlich weniger stark steigen als noch im Sommer angenommen - und in einigen Weltregionen womöglich fallen. Außerdem gab die von Joe Biden geführte US-Regierung vor dem Hintergrund der im November bevorstehenden Kongresswahlen im Sommer einen Teil der strategischen Ölreserven des Landes frei, um die Treibstoffpreise im Inland zu drücken. Das zusammen führte zu dem allmählichen Preisverfall der vergangenen Wochen.

Was bedeuten die Beschlüsse der Opec+ für die Weltwirtschaft?

Entscheiden sich die Kartellmitglieder zu einer radikalen Kürzung, könnte das einen weiteren Schock für die Weltwirtschaft auslösen, zumal vielerorts die energiekostenbedingte Inflation schon Unternehmen und Privathaushalte ausbremst. Erdöl ist noch immer der wichtigste Energierohstoff der Welt, sein Preis steckt in nahezu jedem Produktionsprozess und in den meisten Dienstleistungen. Entschließen sich die Opec+-Länder zu einem drastischen Limit, dürfte das die USA verärgern. Eine Reaktion aus Washington wäre nicht unwahrscheinlich. "Es kann nicht genug betont werden, wie besorgt die Regierung Biden über einen möglichen Wiederanstieg der Ölpreise ist", sagte Bob McNally, Gründer von Rapidan Energy, der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Eine große Opec+-Senkung würde das Weiße Haus verärgern."

Was hieße eine Förderkürzung für den Benzinpreis?

"Ganz einfach: Steigende Ölpreise bedeuten auch steigende Benzinpreise", sagt Manuel Frondel vom Essener Wirtschaftsforschungsinstitut RWI. Allerdings erwartet er wegen der Beschlüsse in Wien "keine wahnsinnigen Preisbewegungen". Denn der Zusammenhang zwischen Ölpreis und Benzinpreis ist zwar eng, aber nicht allein entscheidend. Schließlich besteht der Preis an der Zapfsäule zu weit mehr als der Hälfte aus Steuern und Abgaben, der Rohölpreis spielt eine vergleichsweise kleine Rolle. Zu hohen Spritpreisen hatte zuletzt auch der starke Dollar beigetragen. Öl wird fast ausschließlich in Dollar gehandelt. Steigt also der Dollarkurs im Verhältnis zum Euro, steigen oft auch die Preise an der Zapfsäule. Die zuletzt vergleichsweise hohen Dieselpreise haben weniger mit den Ölpreisen zu tun, sie erklären sich dadurch, dass wegen des Kriegs in der Ukraine Raffinerie-Kapazitäten wegfielen.

Wie einig ist sich Opec+?

Die beiden wichtigsten Produzenten des erweiterten Kartells und die nach den USA zweit- und drittgrößten Ölförderstaaten der Welt, Saudi-Arabien und Russland, haben sich offenbar schon vor der Konferenz eng abgesprochen. Beide unterstützten eine substanzielle Förderkürzung um 1,5 bis zwei Millionen Barrel am Tag. Russland hat an allgemein steigenden Preisen ein Interesse, weil es angesichts der westlichen Sanktionen seine Öl-Vorräte vergrößert hat und zu einem enormen Preisabschlag noch an alternative Abnehmer vor allem in Asien verkaufen muss. Der Ölexport ist die wichtigste Einnahmequelle des Putin-Regimes. Auch Saudi-Arabien würde von höheren Preisen profitieren. Das Land hat keine Probleme, Kunden für sein Öl zu finden, produziert mit einer der höchsten Gewinnspannen aller Exportländer und stellt sich mit der Russland-Kooperation gegen den einst engen Verbündeten USA. "Das ist nicht mehr das Saudi-Arabien von früher, und die USA waren vielleicht ein wenig langsam oder nicht bereit, dies in Energiefragen anzuerkennen", sagte Raad Alkadiri, Analyst bei der Eurasia Group, der Financial Times. "Wenn sie einen höheren Ölpreis wollen, das haben sie deutlich gemacht, werden sie ihn anstreben."