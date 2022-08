Traumjobs - so sind sie wirklich

Wer als Müllwerker arbeitet, wird fair bezahlt und erfährt viel Wertschätzung. Und kaum ein Beruf bringt Kinderaugen so zuverlässig zum Leuchten. Über einen Traumjob auf den zweiten Blick.

Von Johannes Bauer

Um zu beschreiben, welche äußeren Einflüsse Alex Fiedler beim Arbeiten so begegnen, genügt es, ein Lied anzustimmen, das auf den Geburtstagen seiner größten Fans häufig gesungen wird: "Heute kann es regnen, stürmen oder schneien..." Denn Fiedler ist Müllmann oder Müllwerker, wie es der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) nennt, und das bedeutet zunächst zweierlei: Kinder schauen Fiedler besonders gern bei der Arbeit zu. Und: Er muss bei jedem Wetter ran. Na ja, zumindest fast. "Einmal hat es in kurzer Zeit so viel geschneit, dass wir nicht fahren konnten. Glatteis ist gefährlich für uns", sagt er. Vielleicht bedeutet, Müllwerker zu sein, aber auch, einen Traumjob zu haben - auf den zweiten Blick.