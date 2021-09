Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz .

Beinahe wäre Markus Söder im Jahr 2021 Unions-Kanzlerkandidat geworden. Auch in der CDU trauern wenige Tage vor dem Wahltag immer noch viele der verpassten Chance nach, in der CSU sowieso.

Wie gestalten wir eine bessere und gerechtere Wirtschaft nach Corona? Wie gut funktionieren die politischen Antworten auf die Krise? Das diskutieren Markus Söder und SZ-Chefredakteurin Judith Wittwer an diesem Dienstag von 17.30 Uhr an im Livestream - auf dem "Plan W"-Kongress, dem Frauenwirtschaftskongress der Süddeutschen Zeitung, der diese Woche als Hybridveranstaltung in Berlin und virtuell stattfindet, mit prominenten Rednerinnen und Rednern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Motto des Kongresses dieses Jahr ist "Jetzt aber: Von der Krise zur Chance". Mehr zum "Plan W"-Kongress finden Sie hier.