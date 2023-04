Lidl-Plastikflasche:Günther Jauch verwirrt mehr, als dass er aufklärt

Kommentar von Michael Kläsgen

Günther Jauch kann natürlich machen, was er will. Aber mit seiner Werbung für Lidls Einweg-Plastikflaschen verwirrt er die Menschen mehr, als dass er ihnen Orientierung gibt. Die entscheidende Frage ist doch: Was soll ich kaufen, wenn ich die Umwelt schonen will? Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher richten ihre Einkäufe an dieser Frage aus. Mit der hohen Inflation nahm diese Tendenz zwar etwas ab. Aber in großen Teilen der Bevölkerung herrscht sie immer noch vor. Allerdings verlieren viele im Dschungel der Informationen den Überblick.