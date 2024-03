Von Angelika Slavik, Berlin

Man kann dem deutschen Gesundheitssystem vieles nachsagen, ein Übermaß an Effizienz gehört aber nicht dazu. Etwa zwölf Prozent des Bruttoinlandsprodukts gibt die Bundesrepublik jedes Jahr für die Versorgung seiner Bürgerinnen und Bürger aus, so viel wie kaum ein anderes Land in Europa. Die Lebenserwartung ist trotzdem nur durchschnittlich. Einen Vorschlag, wie sich das ändern könnte, haben nun die Wissenschaftler vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erarbeitet. Sie wollen dafür sorgen, dass sich die Krankenkassen stärker um die Gesundheit der Menschen bemühen - und wollen dafür fitte Versicherte aus Sicht der Kassen finanziell interessanter machen.