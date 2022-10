Kommentar von Michael Kläsgen

Deutschland im Herbst 2022, ein Land im Kaufstreik. Wobei: Wenn es nur das wäre, es wäre halb so schlimm. Es ist eher ein Land in Schockstarre, ein verunsichertes und in Teilen gelähmtes Land. Vieles, was über die Zukunft entscheidet und die Wirtschaft stärkt, ist derzeit rückläufig: Geburten, Immobilienverkäufe, Pkw-Neuzulassungen und der Konsum generell, von Bekleidung bis hin zum Restaurantbesuch. Alle Daten, die das Verbrauchervertrauen messen, weisen steil nach unten.