Wer beim klimafreundlichen Bau seines Hauses auf Unterstützung vom Staat hofft, muss geduldig sein: Für das Jahr 2023 ist der Fördertopf leer. Wie das Bundesbauministerium in Berlin mitteilte, können vom 14. Dezember an wegen ausgeschöpfter Mittel keine neuen Anträge für das Programm bei der staatlichen Förderbank KfW gestellt werden. Neue Anträge sind erst dann wieder möglich, wenn der Haushalt 2024 in Kraft tritt.