Kommentar von Björn Finke, Brüssel

Es geht um viele Milliarden Euro Steuerzahlergeld, es geht um Fairness und um die Zukunft von Europas Industrie: Die EU-Kommission will es für Mitgliedstaaten vereinfachen, Subventionen an Konzerne zu zahlen, die in grüne Technologien investieren. Etwa in eine Batteriefabrik für Elektroautos oder eine Anlage zur Herstellung von Wasserstoff. Brüssel reagiert mit diesem Vorstoß auf das massive Beihilfenpaket, mit dem US-Präsident Joe Biden den grünen Umbau von Amerikas Wirtschaft fördert - den Inflation Reduction Act (IRA). Bei ihrer Rede am Dienstag in Davos taufte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Europas Antwort auf dieses US-Gesetz "Green-Deal-Industrieplan". Das klingt hübsch, besser jedenfalls als IRA, ändert aber nichts daran, dass die weitere Lockerung der Subventionsregeln brandgefährlich ist.