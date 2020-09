Der Japaner Yutaka Kanai wollte schon immer am Meer leben. Wegen Corona konnte er sich seinen Traum erfüllen: Er macht jetzt Home-Office mit Blick auf Palmen. Und das in einem Land, wo Leistung und Fleiß im Mittelpunkt stehen.

Von Thomas Hahn

Die Aussicht sagt alles. Deshalb sucht Yutaka Kanai jetzt nach den Bildern, die er in seiner neuen Wohnung in Fujisawa gemacht hat. Er zeigt das Display seines Smartphones. "Das ist von meinem Balkon." Hinter Parkplatz und Palmen erstreckt sich eine Weite in Blautönen. Meer, Himmel, in der Ferne Berge. Rechter Hand sieht man zwischen Wolken die Schemen des Fuji. Er zeigt ein anderes Foto. "Vorgestern war Hanabi." Feuerwerk. Blumen aus weißen Funken sprühen durch die schwarze Nacht. Kanai lächelt.