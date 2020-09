Von Victor Gojdka und Nils Wischmeyer, Frankfurt/Köln

Wenn an der Börse Kurse erklärt werden sollen, dann sind Tiervergleiche oft nicht weit. Da ist von Bullen die Rede bei steigenden Kursen, und von Bären, wenn die Kurse purzeln. Dieser Tage, so scheint es, ist im Börsen-Zoo ein seltenes Mitglied zu besichtigen. Denn an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq ist nun ein Wal aufgetaucht. Ein eigentlich scheues Tier, das im Verborgenen unter der Wasseroberfläche aber große Wirkmacht entfaltet.

Anleger weltweit fragen sich dieser Tage, was in den vergangen Wochen den Kurs vorgab: Waren es die Masse der vielen Investoren weltweit, die Preise für Aktien steigen ließen - oder könnte vielleicht nur ein einzelner Investor die Kurse nach oben getrieben haben? Ein einflussreicher Wal, wie solche Investoren im Händlersprech heißen, steht im Verdacht, für die Kursfontäne gesorgt zu haben.

Über das Wochenende gerieten die Aktivitäten eines japanischen Großinvestors in den Blick, die sich in einem hochspeziellen Winkel des Finanzsystems abspielten. Für vier Milliarden Dollar nämlich soll die bekannte japanische Investmentgesellschaft Softbank mitunter auf Geheiß ihres Chefs Masayoshi Son am Optionsmarkt spekuliert haben - und damit den gesamten Markt nach oben geschoben haben.

Der Optionsmarkt gilt vielen Börsenexperten als eine Art Wettbüro des Kapitalmarkts, das für Laien kaum zu durchschauen ist. Erwerben Anleger zum Beispiel eine sogenannte Call-Option, können sie eine bestimmte Aktie wenig später zu einem vorher festgelegten Preis kaufen. Das lohnt sich, wenn der Kurs der Aktie dann über einer bestimmten Marke liegt. Je kürzer die Restlaufzeit des Optionspapiers ist und je weiter die Marke vom aktuellen Kurs entfernt liegt, desto größer fällt der Gewinn für die Spekulanten aus. Genau das macht die Optionspapiere so beliebt. Mit wenig Geld lässt sich mitunter ein großes Rad drehen - allerdings nur, wenn die Kurse auch tatsächlich in die gewünschte Richtung laufen.

Laut Informationen der Financial Times und des Wall Street Journal soll der japanische Großinvestor Softbank im Laufe der vergangenen Monate Optionen auf Aktien großer US-Techkonzerne für rund vier Milliarden Dollar gekauft haben. Optionsverträge, auf deren andere Seite Aktien im Wert von 50 Milliarden Dollar standen. "Die Umsätze mit solchen Papieren waren in den vergangenen Wochen schon unnatürlich hoch", sagt Techexperte Christoph Schmidt von der Fondsgesellschaft Fegra Capital.

An der Börse dürften die Optionen für eine selbsterfüllende Prophezeiung gesorgt haben. Denn mit ihren Options-Orders könnte Softbank einige Großbanken in die Ecke getrieben haben. Laufen zum Beispiel Optionen auf die Apple-Aktie aus, muss die Bank dem Investor im Zweifel die Aktien schließlich auch liefern können. Dazu muss sie sich mitunter vorher selbst erst noch mit den Papieren eindecken. Banken haben also mutmaßlich vor dem Auslaufen der Optionskontrakte massenhaft Papiere der großen US-Techkonzerne ankaufen müssen. Das könnte eine wichtige Ursache für die steigenden Aktienkurse gewesen sein.

Auch wenn viele Privatanleger wohl noch nie etwas von der japanischen Softbank gehört haben dürften, ist sie in Finanzkreise kein Unbekannter. Das Unternehmen investiert sowohl als Konzern als auch über den "Vision Fund", der allein rund 100 Milliarden Dollar verwaltet. Softbank ist also eine große Nummer an den internationalen Finanzmärkten. In den vergangenen Jahren hat Softbank so Hunderte Millionen Euro in Firmen auf der ganzen Welt investiert, viele davon Start-ups oder Tech-Unternehmen. Softbank ist unter anderem in die Fahrdienstvermittler Uber und Grab investiert, von denen man sich erhofft, dass sie die moderne Mobilität umkrempeln. Mit Sprint steckt Geld von Softbank in einer Firma, die in der Mobilfunkbranche beheimatet ist, und mit Slack in einer, die die Kommunikation in Unternehmen vereinfachen soll.

In Deutschland ist Softbank über den Vision Fund bereits 2018 beim Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 eingestiegen und hat die Firma kurzerhand zu einem der am besten bewerteten Start-ups Europas gemacht. Ebenfalls beteiligt ist der Konzern bei Get Your Guide, einer Tourismusplattform mit Hauptsitz in Berlin, über die sich unter anderem Tickets oder Ausflüge buchen lassen.

Aufsehen erregte vor rund einem Jahr ein komplizierter Deal zwischen Softbank und Wirecard. Softbank hatte dem einst bejubelten Zahlungsdienstleister über ein komplexes Finanzkonstrukt eine Finanzspritze von rund 900 Millionen Euro verschafft. Zudem wollte Softbank Wirecard und andere Firmen aus dem eigenen Portfolio als Geschäftspartner zusammenbringen und so Synergien nutzen. Als Wirecard im Sommer 2020 kollabierte und herauskam, dass der Konzern offenbar jahrelang seine Bilanzen fälschte, soll Softbank allerdings kaum Verluste eingefahren haben. Offenbar hatte sich das Konglomerat zuvor gegen mögliche Risiken abgesichert.

Dass der umstrittene japanische Investor jedoch alleine für den Börsenaufschwung verantwortlich ist, scheint jedoch nicht allen Marktbeobachtern plausibel. Denn auch US-Privatanleger setzen zunehmend auf Optionen. Auf Handelsapps wie Robinhood sind die spekulativen Papiere beliebt, da Anleger mit wenig Geld viel Gewinn machen können - jedoch unter extrem hohen Risiken. Daten des Analysehauses Sentimentrader zeigen, dass neben Softbank vor allem Privatanleger allein in den vergangenen vier Wochen mit rund 40 Milliarden Dollar über Call-Optionen auf steigende Börsenkurse gesetzt haben. Verträge, hinter an deren Ende Aktien im Wert von 500 Milliarden Dollar stehen. "Das kann den gesamten Markt schon aus dem Gleichgewicht bringen", sagt Tech-Experte Christoph Schmidt von Fegra Capital. Auch nach der Kurs-Eruption zu Wochenschluss dürfte es an den Börsen also zunächst wankelmütig weitergehen.