Von Harald Freiberger

Die Lage an den Finanzmärkten ist am Donnerstagmorgen nach den Turbulenzen um die Credit Suisse hochnervös. Politik und Notenbanken bemühen sich hektisch, Investoren und Bevölkerung zu beruhigen. Bundesfinanzminister Christian Lindner hob am Mittwochabend in der ARD-Sendung "Maischberger" die Stabilität der deutschen Banken hervor. "Wir haben mit der Bafin eine leistungsfähige Finanzaufsicht, und wir haben die Bundesbank, die ebenfalls eine stabilitätspolitische Tradition hat", sagte er. "Wir können deshalb sehr klar sagen: das deutsche Kreditwesen - private Banken, Sparkassen, genossenschaftliche Institute - ist stabil. Und dafür sorgen wir auch weiter." Die Bundesregierung sei mit allen Beteiligten in einem ständigen und intensiven Austausch.

Wenn sich führende Politiker zu solchen Sätzen genötigt sehen, zeigt dies den Ernst der Lage. Die Bankenkrise, die seit der Pleite der US-amerikanischen Silicon Valley Bank am vergangenen Donnerstag schwelt, drohte sich am Mittwoch zu einer weltweiten Finanzkrise auszuweiten. Ursache war der Kurssturz der Schweizer Großbank Credit Suisse, die vorher schon angeschlagen war. Am Morgen hatte der saudi-arabische Großaktionär Saudi National Bank geäußert, er könne kein weiteres Geld zuschießen, weil er dann mehr als zehn Prozent der Anteile hielte, was aufsichtsrechtlich nicht zulässig sei. Dies löste an der Börse Chaos aus. Die Aktie von Credit Suisse verlor am Mittwochmittag bis zu 30 Prozent und wurde mehrmals vom Handel ausgesetzt. Immer mehr Kunden zogen ihr Geld von dem Institut ab, was die Notlage noch beschleunigte.

Ein so großer Kursverfall einer so großen Bank ist hochgefährlich, weil die Finanzinstitute über Milliarden eng miteinander verflochten sind. Ist das Vertrauen zu einer Bank weg, kann dies schnell auf das gesamte Finanzsystem übergreifen. Deshalb warteten die Investoren am Mittwoch gebannt darauf, dass die Schweizerische Nationalbank endlich eingreifen würde. Am Abend kam die erlösende Mitteilung: Die Zentralbank stellt bis zu 50 Milliarden Franken (50,7 Milliarden Euro) zur Verfügung, um die Liquidität der Credit Suisse zu sichern.

Diese Zusicherung war offensichtlich notwendig, um eine Ausweitung der Bankenkrise zu verhindern. Entsprechend beruhigt reagierte die Börse am Donnerstagmorgen. Der Deutsche Aktienindex (Dax), der am Mittwoch noch mehr als drei Prozent verloren hatte, eröffnete mit einem Prozent im Plus. Die Aktie von Credit Suisse stieg um 33 Prozent, als sie am Morgen wieder in den Handel eingesetzt wurde.

Wie reagiert die EZB?

Die Lage an den Finanzmärkten scheint sich am Donnerstagmorgen etwas beruhigt zu haben. Doch es herrscht weiter hohe Nervosität. "Wir haben jetzt eine Situation, in der das Vertrauen in Kreditinstitute erschüttert ist", sagte Clemens Fuest, der Chef des Münchner Ifo-Instituts. Viele Anleger bei Banken fragen sich nun, ob sie überhaupt ihr Geld zurückbekommen. Das berge die Gefahr eines Bank-Runs, also dass die Einleger ihre Geldhäuser stürmen und ihr Geld massenhaft abziehen. Daran, dass die US-Regierung die Einlagensicherungsregeln aufgehoben habe, indem sie das Kundengeld nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank über die bisherige Garantie von 250 000 Dollar hinaus abgesichert habe, könne man erkennen, wie ernst die Lage sei. "Dieses rasche Handeln der US-Regierung ist zwar einerseits ein positives Signal im Sinne der Stabilisierung. Es ist aber andererseits auch ein negatives, weil es zeigt, wie groß die Sorge ist", sagte Fuest.

Am Nachmittag findet die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) statt. Experten erwarteten bisher, dass sie den Leitzins um weitere 0,50 Prozentpunkte anhebt. Doch nun gibt es immer mehr Stimmen, die davon ausgehen, dass sie die Zinsen nur um 0,25 Prozentpunkte erhöht, um die Lage an den Finanzmärkten zu beruhigen. Das zeigt das Dilemma der Zentralbanken auf: Die starken Zinserhöhungen waren nötig, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Doch sie führten zu extremen Kursverlusten bei Anleihen, die im Kern die Ursache für die Pleite der Silicon Valley Bank waren. Nun müssten die Zentralbanken die Zinsen eigentlich senken, um die Finanzmärkte zu beruhigen. Doch was wird dann aus der Bekämpfung der Inflation?