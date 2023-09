Jerome Powell hat jetzt also doch Sterne gesehen. Vor wenigen Wochen wollte sich der Fed-Präsident nicht festlegen, ob die US-Zentralbank die Leitzinsen weiter anheben wird oder erstmal nicht. Zwischen diesen beiden Optionen zu wählen, sei so schwierig, wie sich nachts trotz Wolken an den Sternen zu orientieren, hatte Powell gesagt. Aber nun musste sich die Fed festlegen und hat entschieden: Die Zinsen bleiben erst mal, wo sie sind.