Börse:Jetzt kann der Dax gefährlich werden

Die großen Firmen im deutschen Leitindex dürfen jetzt noch dominanter werden. Ausgerechnet ETF-Anleger stellt das vor eine Herausforderung. Was Börsensparer wissen müssen.

Von Victor Gojdka

Als Quizmaster Stefan Raab nach Tieren an der Börse fragte, meinte sein Gast die Antwort schon zu kennen. "Welches Tier steht an der Börse ...", fragte Raab. Der umstrittene Schlagerstar Michael Wendler schlug sofort auf den Buzzer und sprach vom Dax, wovon auch sonst. Dass umgangssprachlich auch Bullen und Bären die Börse bevölkern, schien Wendler spontan entfallen zu sein. Die Anekdote aus der Sendung "Schlag den Star" im Jahr 2014 zeigt, wie sehr sich der Name des deutschen Leitindex eingebrannt hat.