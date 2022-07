Von Helena Ott

Eigentlich zählte Stefan Wagner zu den High Performern, zu den besonders Engagierten also. Sein Unternehmen, ein bayerischer Mittelständler, zahlte dem Ingenieur ein sechsstelliges Jahresgehalt und stellte einen Dienstwagen. Nach sechs Jahren kommt es zum Bruch: Wagner wird Vater. Also genauer, er wird Vater und will acht Monate in Elternzeit gehen. Verwehrt wird ihm der Wunsch nicht, aber als der 41-Jährige zurück in die Firma kommt, "hatte ich fast nur Assistenzaufgaben". Vier Monate später unterschreibt er auf Drängen seines Vorgesetzten einen Aufhebungsvertrag, erzählt Wagner.