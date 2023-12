In der Zentrale von Edeka liegen sie parat: Aufkleber und Etiketten, mit denen der Lebensmittelkonzern seine Kunden an den Regalen vor Shrinkflation warnen könnte. Shrinkflation, das ist eine Wortschöpfung aus shrink und inflation. Damit wird ein für Kundinnen und Kunden besonders ärgerliches Phänomen beschrieben: Der Verpackungsinhalt schrumpft (shrink), der Preis bleibt gleich oder steigt (inflation). Und zwar so, dass der Verbraucher das kaum merkt.