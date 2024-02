Ermittler der Staatsanwaltschaft Frankfurt und Beamte des Bundeskriminalamtes (BKA) haben am Donnerstag erneut die Geschäftsräume der Fondsgesellschaft DWS in Frankfurt durchsucht. Es geht um die andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts auf Kapitalanlagebetrugs (hier Greenwashing). Die Frankfurter Staatsanwaltschaft teilte mit, die Behörde vollstrecke damit einen Durchsuchungsbeschluss vom 30. Januar. Die Maßnahme, an der drei Staatsanwälte und 30 BKA-Beamte beteiligt seien, dauerte am Donnerstag noch an. Ein Sprecher der DWS sagte, man werde weiter vollständig mit den Behörden zusammenarbeiten, um diese Untersuchung so schnell wie möglich zu klären. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte die nach wie vor bestehende Kooperationsbereitschaft der DWS.