Dietrich Mateschitz, wo er sich besonders gern aufhielt: an der Rennstrecke, hier in Spielberg, Österreich.

Von Felix Haselsteiner und Uwe Ritzer

Angeblich hat er satte 20 Semester studiert, Betriebswirtschaft bis zum Kaufmannsdiplom, an der Hochschule für Welthandel in Wien, der heutigen Wirtschaftsuniversität. Dietrich Mateschitz, am 20. Mai 1944 im kleinen Sankt Marein in der Steiermark geboren, sagte später lapidar, er habe eben "zwei, drei Jahre länger" gebraucht, "als ich vielleicht hätte müssen". Es war nicht das einzige Thema, über das er nicht gerne Auskunft gab. Das Wort "öffentlichkeitsscheu" fiel sehr oft in seinem Zusammenhang. Nur sehr selten sprach Mateschitz mit ganz wenigen, ausgewählten Journalisten, bevorzugt über zwei seiner größten Leidenschaften: das Fliegen und den Motorsport.